L’iPhone 15 pourrait tout changer en photo de nuit grâce à cette nouvelle technologie

Sony préparerait un capteur doté d'une toute nouvelle architecture qui devrait permettre de propulser l'iPhone 15 dans une autre dimension en photo de nuit.

Quand on pense photo de nuit exceptionnelle, l’iPhone n’est pas forcément le premier smartphone qui vient à l’esprit. Plus largement, en photo, la marque à la pomme semble accuser un peu le coup cette année, notre blindtest photo ainsi que ceux d’autres médias ont tendance à le placer loin derrière les Google Pixel 7 Pro et Galaxy S22 Ultra – même si DXOMark continue de l’inviter dans son top 4.

La firme de Cupertino semble avoir un plan pour redresser la barre, et ce, dès l’année prochaine. D’après le média Nikkei, Sony, le fournisseur officiel d’Apple pour ses capteurs photos, serait en mesure d’intégrer de « nouveaux capteurs d’image à la pointe de la technologie », lit-on, dès les iPhone 15.

Doublement du signal de saturation

Que devrait faire ce nouveau capteur ? D’après Nikkei, il doublerait « le niveau du signal de saturation dans chaque pixel par rapport aux capteurs conventionnels ». Cela devrait permettre à la fois de capturer plus de lumière, mais aussi d’améliorer la gestion du HDR en réduisant la surexposition et la sous exposition. Le média va jusqu’à avancer que cette nouvelle technologie permettrait à un appareil photo de téléphone de capturer clairement le visage d’un sujet même s’il était éclairé par une lumière forte derrière lui.

Pour y parvenir, Sony a apparemment intégré une nouvelle architecture de semiconducteurs. Celle-ci placerait « les photodiodes et les transistors dans des couches de substrat distinctes, ce qui permet au capteur d’ajouter davantage de photodiodes à la couche dédiée ». En clair, on devrait pouvoir placer davantage de photodiodes par mm² sans augmenter la taille du capteur et sans réduire la taille des photodiodes. Si cela est avéré, il pourrait en effet s’agir d’une petite révolution en photo.

Sony a de grandes ambitions sur le marché des capteurs d’image CMOS. Actuellement, la firme nipponne possède 44% du marché, en première place, loin devant le deuxième du classement, Samsung, qui plafonne à 18,5%. D’ici à 2025, Sony aimerait arriver à 60% de part de marché. Si son capteur d’image est aussi avancé que Nikkei le prétend, il devrait jouer un grand rôle dans la tentative d’accomplissement de cet objectif.

