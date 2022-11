Apple, Samsung, Google, Vivo : qui est le boss de la photo ? – Voici notre comparatif

Regardez notre dernière vidéo : un comparatif photo opposant l'iPhone 14 Pro Max au Samsung Galaxy S22 Ultra, au Google Pixel 7 Pro et au Vivo X80 Pro. Place au match !

Qui de l’iPhone 14 Pro Max d’Apple, du Google Pixel 7 Pro, du Samsung Galaxy S22 Ultra ou du Vivo X80 Pro est le meilleur smartphone pour la photo ? Pour le savoir, nous avons organisé un comparatif géant et vous pouvez découvrir les résultats dans notre vidéo dédiée.

Pour l’occasion, nous avons rassemblé une fine équipe : Titouan Gourlin (journaliste de la rédaction de Frandroid), Arnaud Gelineau et Chloé Pertuis (de l’équipe vidéo de notre média) ainsi que Nicolas Lellouche (journaliste pour Numerama). Le quatuor est sous la houlette de l’animateur Robin Wycke (également membre de l’équipe vidéo) qui s’est occupé de prendre les photos avec les quatre smartphones.

15 photos, 4 smartphones

Ainsi, Robin présente tour à tour 15 scènes capturées avec chacun des appareils (iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 7 Pro et Vivo X80 Pro). À chaque fois, ses quatre invités débattent pour expliquer leurs points de vue respectifs sans savoir à quel smartphone correspond chaque photo. L’idée est de voir qui parmi les quatre téléphones s’en sort le mieux sur une photo classique, en ultra grand-angle, sur un cliché de nuit, en portrait, en zoom, etc.

À chaque tour, il faut voter et à la fin, les participants font les comptes. À votre avis, qui est le boss de la photo ? Pour le savoir, il faudra regarder la vidéo ! Et évidemment, vous pouvez aussi aller plus loin en révisant vos connaissances sur les capteurs photo des smartphones pour briller en société.

