Apple : son casque de réalité mixte aurait du retard, voici pourquoi

Selon les prédictions du très respecté Ming-Chi Kuo, Apple aurait décidé de repousser les livraisons de son casque de réalité mixte, les Apple Glass, de quelques mois. La raison n’a rien de choquant.

Il est attendu de pied ferme par l’ensemble du secteur : le casque de réalité mixte d’Apple, que l’on nomme aujourd’hui Apple Glass, fait couler de plus en plus d’encre à l’approche de son lancement. Sa commercialisation, justement, fait l’objet de nombreux débats depuis quelques années déjà. Mais un consensus semble avoir été trouvé.

En effet, plusieurs leakers et autres analystes misent sur l’année 2023 comme fenêtre de tir idéale pour Apple. Pour Ming-Chi Kuo, célèbre pour ses prédictions à l’égard de la firme à la pomme, le calendrier du géant californien aurait dernièrement été chamboulé. Les livraisons du dispositif n’auraient plus lieu au début du millésime.

Le logiciel avant tout

Au départ, l’intéressé estimait qu’Apple débuterait les livraisons de son appareil au second trimestre 2023, comme il l’explique dans l’un de ses messages Twitter. Ming-Chi Kuo revoit son jugement et vise désormais le second semestre, soit entre juillet et décembre. À l’heure d’écrire ces lignes, un an nous sépare potentiellement de l’échéance.

(6/8)

My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022

Pour l’analyste, ce report s’explique par une raison relativement simple : des problèmes logiciels. On le sait, Apple met un point d’honneur à proposer la meilleure expérience logicielle possible. C’est d’ailleurs sur ce domaine que l’on attend particulièrement l’entreprise américaine.

Rendez-vous à la WWDC 2023 ?

Pour sûr, vous ne verrez jamais Apple vendre un produit dont l’UX n’est pas au point, qui plus est sur une catégorie d’appareils sur laquelle il se positionne pour la toute première fois de son histoire. Par ailleurs, et toujours selon Ming-Chi Kuo, les composants des lunettes en question seront fournis à Apple au cours du second trimestre de l’année.

Si ce retard se confirme, alors la WWDC 2023, logiquement attendue en juin, pourrait être un créneau idéal pour préciser le calendrier commercial de la marque. Événement durant lequel Apple pourrait donner de nouveaux outils aux développeurs pour commencer à développer des usages sur sa future plateforme probablement nommée xrOS.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.