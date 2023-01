HomePod 2 : voici les différences avec la première génération

Les différences entre le premier et le second HomePod ne sautent pas aux yeux. On fait le point sur les nouveautés apportées par le HomePod de deuxième génération.

Apple aura mis le temps. Plus de cinq ans après l’annonce de la première génération d’enceintes connectées HomePod, le constructeur américain a dévoilé, ce mardi, sa seconde génération, le HomePod 2. L’enceinte avait connu une longue vie, avec la sortie entre temps d’une déclinaison « mini » et même un arrêt des ventes, face au faible succès commercial rencontré, en 2021.

Si ce nouvel HomePod 2 semble ressurgir d’entre les morts tant il est lancé des années après la première version, il apporte cependant quelques nouveautés. Si celles-ci ne sautent pas aux yeux de prime abord, elles sont pourtant bien notables. Dans cet article, on va donc faire le point sur les différences entre les HomePod de première et de seconde génération.

Un HomePod 2 plus léger et moins haut

De prime abord, les deux générations de HomePod paraissent identiques. Néanmoins, à y regarder de plus près, le HomePod 2 est un peu plus léger et compact que la première version. Même si cela peut paraître anodin, on a désormais affaire à une enceinte haute de 168 mm — contre 172 mm pour la première version — et lourde de 2,3 kg — contre 2,5 kg.

Sur la face supérieure, on va néanmoins retrouver la même surface tactile pour les deux modèles avec des contrôles permettant de mettre la musique en pause ou de changer de piste, et des boutons sensitifs pour augmenter ou diminuer le volume. Néanmoins, alors que la surface était au niveau du tissu mesh sur la première version, elle est ici située un peu en dessous, dans un creux.

Aucune des deux enceintes ne fonctionne sur batterie et il vous faudra donc nécessairement les alimenter sur secteur pour qu’elles puissent fonctionner.

Une architecture acoustique plus sobre sur le nouveau modèle

Apple a rebattu ses cartes pour l’architecture acoustique de son HomePod d’une génération à l’autre. Si la version de 2017 profitait de sept tweeters et d’un boomer longue portée, la nouvelle version fait davantage dans la sobriété. Apple a repris un boomer de 4 pouces, pour les graves, mais s’est contenté de cinq tweeters à pavillon pour les aigus.

Du côté des microphones aussi, c’est la fin de l’abondance. Le nouveau HomePod en intègre quatre pour l’assistant vocal Siri, contre six sur la première version. On va par ailleurs retrouver les mêmes fonctions d’analyse de la pièce par formation de faisceau et d’audio multiroom avec AirPlay. C’est également le cas de l’appairage stéréo, déjà disponible sur la première version et encore là sur le HomePod 2.

Néanmoins, le HomePod 2 se démarque de son prédécesseur par la prise en charge des formats Dolby Atmos. Il faut dire qu’Apple a mis le paquet depuis plusieurs mois sur l’audio spatial. Cette intégration devrait non seulement permettre de profiter d’une meilleure spatialisation pour les films et les séries, mais également d’une compatibilité avec l’audio spatial sur Apple Music.

Des fonctions pensées pour la maison connectées

Enceinte connectée oblige, la première génération de HomePod était bien évidemment compatible avec HomeKit. Néanmoins, la seconde génération va plus loin, puisque le HomePod 2 profite aussi d’une compatibilité pleine et entière avec le standard ouvert Matter. Cela permettra donc de gérer l’enceinte dans d’autres écosystèmes que celui d’Apple.

Par ailleurs, comme c’était déjà le cas avec le HomePod mini lancé en 2020, le HomePod 2 profite de plusieurs capteurs qui pourraient lui permettre de prendre une place de choix dans une maison connectée. Outre l’aspect sonore, l’enceinte intègre des capteurs de température et d’humidité. Si Apple n’a pas encore communiqué sur les usages liés à ces capteurs, on peut parfaitement imaginer à terme des fonctions de thermomètre lié à un thermostat connecté pour réguler automatiquement le chauffage dans sa maison.

Enfin, Apple indique que la reconnaissance de son du nouvel HomePod lui permettra de reconnaître certains sons caractéristiques. C’est le cas notamment de l’alarme des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. L’enceinte sera alors capable de vous notifier en passant par l’application Maison de votre iPhone.

Un prix identique

Pour son lancement, le HomePod 2 est disponible au tarif de 349 euros en France. C’est le même prix que celui annoncé en 2017 au lancement de la première génération. De quoi pousser nos collègues de Numerama à affirmer que « Apple n’a pas compris le problème du prix ». Rappelons que si Apple a mis fin à la commercialisation du premier HomePod en 2021, c’est qu’il ne se vendait pas assez bien. Surtout, la firme propose désormais une enceinte bien moins chère, le HomePod mini, disponible au tarif de 109 euros.

Reste que les différences entre les deux générations sont plutôt minces et peinent encore à justifier un tarif aussi élevé que celui qui a causé l’échec de la première génération. Le HomePod mini est encore là, toujours au même prix, et propose lui aussi certaines fonctions identiques à celles du HomePod 2 comme le capteur de température, la reconnaissance des sons ou l’audio stéréo et multiroom.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple HomePod 2 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.