Revue de tests des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max : la puissance a vraiment augmenté

Quelques jours après l'annonce des nouveaux MacBook Pro dotés des puces M2 Pro et M2 Max, les premiers tests de la presse ont été publiés. Nous les avons lus pour comprendre ce que nous réservait le cru 2023 des ordinateurs portables d'Apple.

Le 17 janvier 2023, Apple a annoncé, sans conférence de presse, les nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 pouces, équipés des puces M2 Pro et M2 Max, présentées en même temps. Si le design ne change pas du tout par rapport à celui du MacBook Pro avec M1 Pro ou M1 Max, l’intérieur de ces machines s’est a priori améliorée. Pour le vérifier, nous avons lu plusieurs tests de la presse qui ont rendu leur verdict sur ces ordinateurs d’Apple :

Le design n’a pas changé, mais il est toujours aussi bon

Les formes et la connectique sont les mêmes que l’année dernière, il faut dire qu’il s’agissait d’un tout nouveau design introduit avec les M1 Pro et M1 Max. Ce n’est pour autant pas forcément un problème puisque les finitions sont excellentes avec un corps en aluminium. Le clavier et le trackpad sont toujours au niveau et on a encore le droit à une touche d’alimentation qui sert aussi à utiliser Touch ID, ce qui est très pratique.

La connectique se compose de trois ports Thunderbolt 4, un port jack, un connecteur MagSafe, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD, ce qui est plutôt complet. Aussi, on a le retour de l’encoche sur l’écran, qui a pour bout principal de créer l’identité de la machine. Pas de Face ID ou de technologie spéciale qui nécessite l’intégration d’une encoche : c’est juste pour le style. Ce qui a en revanche été salué, c’est le support d’écran externe 8K pour la première fois (en 60 Hz) ou 4K (en 240 Hz).

L’écran

L’écran aussi est toujours le même : une dalle mini-LED Liquid Retina XDR avec une définition de 3024 par 1964 pixels, proposant un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Un écran parfaitement calibré qui propose une excellente luminosité un taux de contraste qui se rapproche des valeurs des écrans Oled.

L’arrivée du Wi-Fi 6E

Ces ordinateurs portables d’Apple sont compatibles Wi-Fi 6E, ce qui promet de meilleures vitesses de transfert et une latence réduite grâce au recours à la bande des 6 GHz. Numerama se dit quelque peu déçu des performances constatées : « Le MacBook Pro M2 Pro atteint des débits dignes de l’Ethernet lorsqu’il est dans la même salle que son routeur (un Google Nest Wifi Pro ici). En revanche, dès qu’il s’éloigne un peu, l’écart est plus limité. Dans certains cas, le MacBook Air en 5 GHz a même fait mieux. »

Parfois, c’est même le 5 GHz qui est plus rapide, surtout pour les fichiers les plus volumineux. Pour Toms’s Guide, « le MacBook Pro M1 Pro a fourni des résultats similaires à divers endroits comme le modèle M2 Max ».

Les performances

Un consensus qui naît dans la presse autour des puces M2 Pro et M2 Max est que pour le grand public, la puissance qu’elle délivre ne sert pas vraiment. Ce que peuvent offrir les MacBook Pro M1 ou les MacBook Air M2 est largement suffisant. Devindra Hardawar d’Engadget raconte son ressenti sur l’utilisation quotidienne de l’ordinateur : « je n’ai pas remarqué d’avantages majeurs en termes de performances par rapport aux modèles précédents. Ce n’est pas vraiment une critique à l’encontre du nouvel ordinateur, c’est plutôt un témoignage à propos de ce qu’Apple a réussi à faire la dernière fois. » Un constat partagé par MacWorld pour qui le modèle M1 Pro peut faire aussi bien que le modèle M2 Max. Toutefois, le média précise que « Apple a également déclaré que le M2 Pro est deux fois plus rapide que le M2, mais nous n’avons pas vu cela dans Geekbench. »

La version « Pro » est davantage utile pour les créatifs : monteurs vidéo, animateurs, architectes, etc. Mais ces puces restent la principale nouveauté de ces MacBook, avec l’ajout de cœurs supplémentaires, c’est pourquoi elles ont été testées longuement par la presse. Par exemple, « Les résultats des tests de Numerama confirment les dires d’Apple, qui promet 20 à 30 % de gain par rapport à la génération précédente. Sans surprise, avec un seul cœur, la puce M2 Pro est la plus puissante de toutes (c’est normal, c’est la dernière née) ». Une promesse vérifiée également par Engadget. Tom’s Guide a mesuré que « le MacBook Pro 14 pouces est environ 9 % plus rapide en performances monocœur par rapport au modèle précédent et 17 % plus rapide en multicœur ».

Quant à la différence entre les deux nouvelles puces, The Verge note que : « Le M2 Max et le M2 Pro sont au coude à coude sur les benchmarks synthétiques liés au processeur que nous avons exécutés. Dans la plupart des cas, le M1 Max était un peu en avance mais dans la marge d’erreur. » Une différence moindre qui ne se vérifie pas sur la partie graphique, sur laquelle « les M2 Pro et M2 Max semblent être sur des planètes différentes. Le M2 Max est de loin la puce d’ordinateur portable la plus puissante graphiquement qu’Apple ait publiée ».

L’autonomie

Côté autonomie aussi, il y a du mieux, alors que la précédente version du MacBook Pro avec puces M1 Pro ou M1 Max était déjà excellente sur ce point. Engadget note une amélioration significative : « Le MacBook Pro précédent a tenu 12 heures et 36 minutes pendant nos tests, mais le nouveau modèle a tenu 15 heures et 10 minutes. » Une amélioration également constatée par The Verge, qui était à 10 heures d’autonomie durant le travail avec un MacBook Pro 16 M1 Max et qui est passé à 14 sur le modèle M2.

Ce n’est cependant pas le constat de Tom’s Guide, qui a mesuré une autonomie similaire (navigation web continue et luminosité à 150 cd/m²) avec un peu plus de 14 heures pour le MacBook Pro M2 Pro par rapport à sa version M1 Pro. Le média salue tout de même la constance de l’autonomie qui s’accompagne d’un gain de performances, ce qui reste une prouesse. Apple annonce jusqu’à 22 heures d’autonomie en lecture de films via l’application Apple TV : MacWorld a relevé le défi et a pu visionner une vidéo plein écran en boucle durant 27 heures (affichage réglé sur 150 cd/m²).

La recharge, elle aussi, a été testée : le journaliste de MacWorld raconte : « Lorsque j’ai vidé la batterie du MacBook Pro pour tester sa durée de vie, j’ai constaté que la charge rapide fonctionnait exactement comme Apple l’avait annoncé: elle atteignait 50% en un peu moins de 30 minutes. »

Les MacBook Pro M2 Pro/Max sont trop chers

La version la moins chère de cette nouvelle série de MacBook Pro est le MacBook Pro 14 pouces M2 Pro, dont le prix a augmenté de 150 euros par rapport au MacBook Pro 14 pouces M1 Pro, ce qui le fait monter à 2399 euros. Peu importe la puce ou la quantité de stockage, ces nouveaux « Pro » sont trop chers, comme l’était le MacBook Pro M2 il y a quelques mois. Engadget recommande de son côté de choisir un MacBook Air M2 et qu’il est intéressant « de garder un œil sur les machines M1 Pro et Max si vous cherchez à économiser de l’argent » en ajoutant de la RAM notamment. Une pensée partagée par Tom’s Guide.

Autre consensus fait par la presse en conclusion : ce nouveau millésime de MacBook Pro est une réussite, mais elle est surtout due à la prouesse réalisée avec les MacBook Pro M1 Pro/M1 Max à l’automne 2021. Les MacBook Pro M2 Pro/M2 Max sont essentiellement une évolution significative des performances, avec en bonus quelques nouveautés bienvenues (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, support des écrans externes très haute définition). The Verge va plus loin en disant que : « Même avec les performances mises à part, le MacBook Pro 16 est loin devant la plupart des ordinateurs portables Windows dans des domaines tels que la qualité de l’écran, l’audio, la taille du pavé tactile et la construction. » Pour le média, si vous pouvez mettre les moyens dans un MacBook Pro, allez-y.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).