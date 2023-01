Le premier iPad pliant aurait un point commun avec les vélos

Le premier iPad à écran pliant arriverait dans le courtant de l'année prochaine. Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, il profiterait d'une béquille en fibre de carbone alliant légèreté et solidité.

En octobre dernier, on apprenait que les écrans pliants chez Apple prendraient d’abord place non pas sur les iPhone, mais d’abord avec les tablettes tactiles du constructeur, les iPad. Ce lundi, l’analyste Ming-Chi Kuo a dévoilé davantage d’informations sur les projets d’Apple à propos de son tout premier iPad pliant.

Dans une série de tweets, l’analyste de TF International Securities affirme que le premier iPad pliant sortira bel et bien en 2024 et qu’il profitera d’un composant pour le moins original : une béquille en fibre de carbone.

Thus, I'm taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I'm positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023

Anjie Technology, as a polishing and bonding supplier of the carbon fiber kickstand for the foldable iPad, is expected to continue benefiting from the growing trend of foldable devices equipped with kickstands in the future. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023

D’après les informations obtenues par Ming-Chi Kuo, cette béquille serait conçue par Anjie Technology, un fournisseur chinois. L’idée derrière cette béquille serait ainsi de permettre à la tablette de tenir debout même une fois pliée en mode ordinateur portable. L’intérêt de la fibre de carbone résiderait dans la légèreté du matériau et sa solidité. C’est la raison pour laquelle ce matériau est souvent utilisé sur les vélos de course haut de gamme.

Aucun iPad ne serait prévu en 2023

« Je reste confiant quant à un iPad pliant en 2024 et m’attends à ce que ce nouveau modèle pousse les ventes et améliore la variété de produits », indique par ailleurs Ming-Chi Kuo. Surtout que, d’après lui, la production des iPad devrait se tarir dans les prochains mois. Aucun nouveau modèle ne serait ainsi prévu dans les 9 à 12 prochains mois et la prochaine tablette attendue, l’iPad mini, ne devrait entrer en production qu’à compter du premier trimestre 2024. Ainsi, il faudra patienter davantage avant de découvrir les futurs iPad Pro, iPad Air ou iPad classiques.

Rappelons que le dernier iPad en date n’est autre que l’iPad Pro M2, précédé de l’iPad 10 classique, tous deux lancés en fin d’année dernière. Si les analyses de Ming-Chi Kuo sont avérées, cela signifierait qu’Apple ne préparerait aucun nouveau modèle en 2023 et aurait décidé de concentrer tous ses efforts sur l’année prochaine, avec non seulement un nouvel iPad mini, mais surtout son tout premier iPad à écran pliant.

