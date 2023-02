Apple travaillerait sur un MacBook Pro géant à écran pliable pour 2025

D'après de nouvelles informations en provenance d'un analyste bien connu, Apple pourrait lancer d'ici deux ans un PC portable XXL à écran pliable. La piste d'un iPad pliant l'année prochaine semble toutefois se refroidir.

La rumeur évoquait, il y a peu, un potentiel iPad pliant pour 2024, mais Apple aurait également un projet de MacBook pliant dans sa besace. C’est ce que l’on apprend aujourd’hui de MacRumors, qui se fait l’écho d’une information partagée sur Twitter par Ross Young. Au rang des observateurs les mieux renseignés lorsqu’il s’agit d’Apple, l’analyste spécialisé dans les questions d’affichage explique avoir « entendu parler » d’un projet de « notebook pliant de 20,5 pouces ». L’appareil, que l’on imagine en cours de développement chez Apple, se matérialiserait à l’horizon 2025.

Cette piste, pour l’instant assez fébrile, n’est toutefois pas sans nous rappeler qu’Apple avait déposé il y a environ deux ans une demande de brevet évoquant un MacBook à double écran et sans clavier physique : soit peu ou prou ce que proposerait un MacBook pliant. De quoi apporter (un peu) de poids aux dires de Ross Young.

Une rumeur pas si nouvelle que ça…

Comme le précise MacRumors, le tweet de Ross Young fait écho à de précédentes informations partagées par l’intéressé. En février 2022 déjà, l’analyste avait évoqué un MacBook pliant, cette fois de 20 pouces, mais toujours pour 2025. Une prédiction qu’il maintient donc pratiquement à l’identique un an plus tard. À l’époque, Ross Young expliquait qu’Apple cherchait un fournisseur pour son écran pliant grand format, et ajoutait que l’appareil constituerait une toute nouvelle catégorie de produits chez Apple.

Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company… — Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023

Notons en aparté que Ross Young est parfaitement d’accord avec Mark Gurman sur un point : il n’a rien entendu lui non plus concernant un iPad pliant en 2024. Cette rumeur est néanmoins soutenue par Ming-Chi Kuo. « Je reste confiant quant à un iPad pliant en 2024 et m’attends à ce que ce nouveau modèle pousse les ventes et améliore la variété de produits », soutenait l’analyste il y a quelques jours encore sur Twitter.

