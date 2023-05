À cause de ce composant, les iPhone 15 et 15 Plus pourraient arriver plus tard que prévu

Alors que les capteurs de 48 Mpx des iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient arriver sur les iPhone 15 et 15 plus, ils pourraient aussi entraîner leur retard. En effet, selon un analyste, il est possible qu'un approvisionnement de ces composants vienne gêner leur sortie.

L’iPhone 15 est sans doute la gamme de produits la plus attendue de l’année et, depuis longtemps, les nouveaux iPhone sortent à la même période. Mais en 2023, le calendrier risque d’être légèrement chamboulé. En cause : des difficultés d’approvisionnement du capteur photo principal.

Et si les iPhone 15 et 15 Plus arrivaient en retard ?

En 2022, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max voyaient arriver un capteur photo principal de 48 Mpx. Un capteur qui, selon l’analyste Jeff Pu, arriverait aussi sur les modèles les moins chers cette année.

Mais, ce lundi 15 mai, l’analyste s’est montré moins optimiste dans sa newsletter publiée par Haitong International Securities, que 9to5Mac a pu lire. Selon ses informations, Apple pourrait rencontrer des difficultés à se ravitailler en certains composants de l’appareil photo, et ce, dans les délais prévus. Il s’agit plus précisément du capteur de 48 Mpx pour les iPhone 15 et 15 Plus. Jeff Pu ne se veut pas alarmiste, ajoutant que, pour l’heure, il n’est pas encore question de retard et que les deux smartphones pourraient sortir en même temps que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, soit en septembre 2023. À condition toutefois que les délais n’empirent pas.

La photo devrait s’améliorer sur les iPhone 15

Le volet photo des prochains iPhone pourrait être sensiblement meilleur par rapport aux iPhone 14. Par exemple, le toujours mystérieux modèle Ultra pourrait profiter d’un téléobjectif périscopique : de quoi zoomer jusqu’à x10 optiquement. Mais il n’y a pas que le modèle le plus haut de gamme qui s’améliorerait sur le zoom : tous les iPhone 15 pourraient être équipés d’un zoom périscopique, qui devrait offrir un grossissement deux fois plus important.

Les iPhone 15 seraient dotés d’un nouveau capteur Sony qui gérerait mieux le HDR et capterait davantage de luminosité la nuit, ce qui pourrait régler l’un des défauts historiques de l’iPhone.

