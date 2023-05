Apple va métamorphoser les iPhone verrouillés grâce à iOS 17, comme sur Android

iOS 17, la future version du système d'exploitation des iPhone devrait être présenté par Apple lors de la conférence WWDC le 5 juin prochain. L'une des grandes nouveautés serait l'intégration d'un tout nouvel écran de veille, métamorphosant l'affichage des iPhone lorsqu'ils ne sont pas utilisés, afin de les rendre bien plus utiles. Mais d'autres nouveautés sont également prévues.

La WWDC d’Apple de juin 2023 approche à grands pas. C’est lors de la conférence inaugurale que la marque à la pomme devrait dévoiler les contours d’iOS 17 (nom de code Dawn), la nouvelle version du système d’exploitation qui fait tourner les iPhone. Le média américain Bloomberg toujours bien renseigné croit connaître certaines des nouveautés qui seront présentées par Apple. Et l’une de celles-ci devrait totalement changer l’interface des iPhone lorsqu’ils sont en veille. Mieux, le mode veille deviendrait bien plus utile, en copiant certaines fonctionnalités déjà présentes sur Android.

iOS 17 : la métamorphose d’Always on

Depuis iOS 16, les iPhone 14 sont dotés de la fonctionnalité Always on (Toujours activé en français) permettant à l’écran de rester allumé, même lorsque le smartphone est en veille. L’intérêt : pouvoir afficher l’heure, mais également diverses informations, grâce aux widgets intégrés depuis iOS 16.2. Il semblerait qu’Apple souhaite aller plus loin, en métamorphosant cet écran de veille. L’idée : le rendre beaucoup plus pratique pour l’utilisateur.

Le média américain indique, par exemple, l’affichage de la météo, des rendez-vous à venir ou encore des notifications, dans le style des assistants comme le Google Nest Hub. L’objectif est d’afficher beaucoup plus d’informations qu’à l’heure actuelle, et notamment toutes les données issues des applications d’Apple. Et surtout, de les afficher d’une manière plus pratique visuellement que sur iOS 16.

Pour aller plus loin

On a l’ultime preuve qu’Apple va présenter son casque Reality Pro à la WWDC

Précisons que cette idée n’est pas révolutionnaire dans l’industrie du smartphone, puisque c’est ce que propose Google avec Android et les différents constructeurs depuis plusieurs années. Mais il aura fallu attendre 2022 pour que la technologie d’écran toujours activé débarque chez Apple. iOS 17 pourrait toutefois rebattre les cartes, grâce à l’intégration profonde de la partie logicielle et matérielle chez Apple. Le géant californien pourrait nous proposer une solution un brin plus avancée que la concurrence.

iPad OS 17 et les autres nouveautés

Le journaliste américain Mark Gurman prévoit également une refonte d’iPad OS, avec l’arrivée d’un écran de veille similaire. Mais il semblerait qu’il ne soit pas encore au niveau de celui d’iOS. Il précise à ce titre que l’écran de veille d’iOS 16 n’est toujours pas disponible sur iPad OS 16.

D’autres nouveautés seraient également prévu pour iOS 17, comme une mise à jour de l’application Wallet (Cartes), une amélioration de son service de localisation, une nouvelle application de journaling et la probable arrivée de l’application Santé sur iPad.

Une incertitude repose autour d’un nouveau produit que pourrait lancer Apple. Il s’agirait d’une tablette à bas prix, servant uniquement de lien avec l’univers de la maison connecté d’Apple. Elle pourrait prendre la forme d’une petite tablette à accrocher au mur pour régler les lampes connectées, les thermostats ou passer des appels FaceTime par exemple. Mais ce produit reste totalement à l’état de rumeur.

Pour aller plus loin

Voici le programme et l’heure de la keynote de l’Apple WWDC 2023

Rendez-vous donc le 5 juin prochain sur Frandroid pour découvrir toutes les nouveautés Apple issues de la WWDC. On devrait également apercevoir le fameux casque de réalité mixte d’Apple.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !