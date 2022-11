iOS 16.2 : le plus gros défaut d’Always On est corrigé sur les iPhone 14 Pro

iOS 16 est toujours en une de l'actualité. Apple ajoute des fonctions comme ce qui était prévu et apporte des changements bienvenus.

La troisième bêta d’iOS 16.2 est là, et, avec elle, on retrouve un tas de nouvelles options et autres correctifs. Le plus gros changement concerne Always On.

Si vous étiez dans une cave sans aucune connexion, sachez que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max intègrent une nouvelle fonction nommée Toujours allumé (Always On). Vous avez bien lu, Apple propose un affichage permanent. Ce qui est la norme dans le monde Android depuis des années. Toujours allumé (Always On) signifie que l’écran ne s’éteint pas même lorsqu’il n’est pas utilisé, mais affiche toujours certaines informations, telles que l’heure.

Problème, Apple propose cette fonction sur les 14 Pro, mais d’une manière différente des autres constructeurs. Même en veille, le nouvel iPhone affiche constamment l’écran de verrouillage en couleur, y compris l’heure et les widgets, avec le fond d’écran. C’est avec une luminosité réduite, néanmoins la différence est énorme et modifie par ailleurs l’utilisation du téléphone de manière significative. Même s’il existe des astuces pour cacher le fond d’écran, cet affichage ne plaît pas à tout le monde.

De nouvelles options pour personnaliser l’Always On

Dans iOS 16.2, c’est du passé. Il y a désormais de nouvelles options d’affichage dans Réglages > Luminosité et affichage > Toujours activé. La première option vous permet de désactiver le fond d’écran lorsque l’affichage permanent est actif, l’autre désactive les notifications et widgets.

Cela montre qu’Apple écoute sa communauté et cela rendra plus utilisable cette fonction. Avec l’option pour cacher le fond d’écran, vous aurez donc un Always On un peu plus économe en énergie, et moins gênant au quotidien.

Les autres nouveautés d’iOS 16.2

Dans iOS 16.2, d’autres nouveautés sont disponibles, y compris de nouveaux widgets de l’application Santé (données de sommeil et suivi des médicaments), il y a aussi l’application Freeform.

Annoncée par Apple lors de la WWDC 2022, cette toute nouvelle application native (attendue principalement sur iPad, mais aussi sur iPhone et Mac) servira de tableau blanc collaboratif sur lequel plusieurs utilisateurs pourront ajouter des contenus vidéo, audio, des annotations, photos ou même des PDF. Le tout sera motorisé par le cloud pour permettre à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble, à distance et en simultanée.

Enfin, l’application Maison peut basculer sur une nouvelle architecture Home, censée être plus rapide et plus fiable. Cependant, il faudra mettre à jour votre HomePod et/ou votre Apple TV pour en profiter.

iPadOS 16.2 est également là

iPadOS 16.2 profitera des nouveautés d’iOS 16.2, normalement, et également de la prise en charge d’un affichage externe avec Stage Manager. L’option serait enfin de retour, seulement pour les iPad dotés de la puce M1 ou M2.

