Envie de développer une application iPhone ? Nous avons découvert la formation gratuite soutenue par Apple

L'école Simplon de Montreuil nous a accueillis pour une séance un peu spéciale en compagnie de Sarah Herrlinger, directrice accessibilité monde chez Apple et Olivier Jeannel, fondateur de Rogervoice. L'occasion de découvrir leur formation gratuite sur iOS.

La chaleur étouffante de cette fin de printemps n’a pas encore frappé l’école Simplon à l’heure matinale où nous entrons. Derrière ses murs en forme de hangars transformés en loft aux murs plus blancs que blancs, l’école située à Montreuil accueille depuis 2019 des formations gratuites pour découvrir le développement sur iOS.

Pendant un mois, les élèves originaires de toute l’Île-de-France se rendent dans les locaux, apprennent les rudiments du design et de Swift, le langage de programmation géré par Apple qui permet de créer des applications pour iPhone. La formation est intégralement gratuite, puisqu’elle est réalisée en partenariat avec Apple. Seule condition : être demandeur d’emploi. L’école vérifie elle-même les profils et choisit qui intègre le cursus sur la base d’un entretien de motivation. Aucun prérequis technique n’est demandé. Pour 25 apprenants, l’école reçoit plusieurs dizaines de demandes, montant parfois à la centaine si le sujet est porteur.

Du Swift, du front end et une appli développée en un mois

Le sujet du jour : l’accessibilité. Les élèves sont répartis en groupes avec des thèmes comme la cuisine ou le voyage. En un mois, les élèves devront donc développer une application complète sur ce thème, en privilégiant ici l’accessibilité. La première semaine est très concentrée sur le design tandis que les trois semaines suivantes vont davantage se tourner vers le développement.

« À la fin, ils présentent l’application devant un jury », nous explique Emma Charmant, qui s’occupe du recrutement des apprenants. « Il est toujours composé par au moins une personne de l’insertion professionnelle, comme Pôle Emploi ou la mission locale), une personne d’Apple (de l’équipe App Store) et un développeur ou une développeuse (pas forcément sur Swift d’ailleurs, ce qui peut apporter des remarques pertinentes). »

À la fin, les élèves reçoivent une attestation de compétence. Ça peut paraître un peu léger au-delà de la possibilité de découvrir de nouveaux horizons. Mais l’école ne manque pas de leur ouvrir d’autres horizons en fin de formation, nous assure-t-on. La plupart du temps, s’ils et elles souhaitent continuer, Simplon leur propose d’autres formations en développement web. Beaucoup partent vers le full stack ou l’UX design s’ils ou elles ont flashés sur ces thématiques.

Quelques chanceu·x·ses se rendront même à l’Apple Academy de Naples, une formation créée par Apple sur neuf mois, beaucoup plus universitaire.

Séance de pitch face à une responsable d’Apple et un développeur expérimenté

Le jour où nous avons été conviés est un peu spécial. La formation est chamboulée par la venue d’invités. Il s’agit ni plus ni moins de Sarah Herrlinger, directrice accessibilité monde chez Apple et Olivier Jeannel, fondateur de Rogervoice, une application qui, selon ses propres mots, « permet aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques de pouvoir téléphoner en toute autonomie ». Autant dire que les deux en connaissent un rayon en matière d’accessibilité des applications.

Parmi les élèves, tous les profils se côtoient. Certains sortent tout juste d’une formation d’informatique et voulaient découvrir Swift spécifiquement pour s’orienter, d’autres sont entre deux emplois, un des candidats s’est formé en autodidacte au développement et veut pousser plus loin. Quels que soient leurs parcours, ces élèves se retrouvent, après seulement trois jour de formation, à pitcher en anglais leur projet d’application à une responsable monde d’Apple qui écoutent attentivement, posant des questions et ponctuant la discussion de « it’s great ». Une expérience formatrice, indéniablement.

La responsable en profite pour leur rappeler la base de l’accessibilité. « Pensez à l’accessibilité dès le début du développement. Par exemple, plutôt que d’appeler votre bouton avec une suite de chiffre aléatoire, donnez-lui un nom immédiatement, cela facilitera l’intégration d’options d’accessibilité plus tard. En outre, pensez toujours à travailler avec la communauté, trouvez des gens dans cette communauté pour vous faire des feedbacks. On ne travaille pas pour la communauté, mais avec elle ».

Olivier Jeannel pour sa part donne des conseils sur l’accessibilité, d’autant qu’il fera partie du jury final. Il explique de façon très concrète que l’on peut trouver des manières d’améliorer accessibilité même dans les plus petits détails. Sur le thème des voyages, il explique par exemple qu’il lui est arrivé plus d’une fois de constater que certaines compagnies ont beau demander le régime alimentaire des passagers, cette information semble ne pas être accessible par l’équipage. Une occasion manquée de « faciliter la vie de beaucoup de gens qui appréhendent les voyages », avance-t-il.

Comment s’inscrire à la formation gratuite sur le développement iOS de l’école Simplon

Cette formation est ouverte en Île-de-France, mais aussi à proximité des villes de Lyon, Marseille, Lille et Toulouse. Vous trouverez le calendrier des futures formations directement sur le site de Simplon.

