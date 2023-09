Quel est l’iPhone 15 avec la meilleure autonomie ? La réponse est surprenante

Selon les dires d'Apple, l'iPhone 15 Pro Max devrait être le champion avec une autonomie impressionnante allant jusqu'à 29 heures en lecture vidéo. Est-ce vraiment le cas en pratique ? Un YouTuber a mené un test pour le vérifier.

Chaque année, la question de l’autonomie est cruciale lors de la sortie des nouveaux iPhone. Cette fois-ci, ce n’est pas un, mais sept modèles qui ont été mis à l’épreuve dans un test d’autonomie rigoureux conduit par Mrwhosetheboss, après les tests de durabilité du très suivi JerryRigEverything. Et si l’on s’attendait à une bataille entre les modèles les plus récents et haut de gamme, la réalité s’est avérée plus complexe.

Jusqu’à présent, l’iPhone 13 Pro Max était le détenteur du record d’autonomie. Les modèles de l’année dernière n’avaient pas réussi à le détrôner. Mais cette année, il y a eu un changement de garde. L’iPhone 15 Pro, avec une autonomie de 9h20, s’est placé avant-dernier dans ce comparatif, se situant juste devant l’iPhone 14.

Pour ceux qui s’attendaient à une révolution en termes d’efficacité énergétique avec la nouvelle architecture d’Apple, l’A17 Pro, le résultat est plutôt décevant. Le modèle standard de l’iPhone 15 a surpassé l‘iPhone 15 Pro en atteignant presque 10 heures d’autonomie, soit 37 minutes de plus.

Ce n’est certes pas une différence énorme, mais elle reste significative. En deuxième position, on retrouve l’iPhone 15 Pro Max avec une autonomie de 11h41, surpassant à la fois l’iPhone 13 Pro Max (11h19) et l’iPhone 14 Pro Max (10h54).

L’outsider devient champion : l’iPhone 15 Plus

Le plus surprenant dans ces tests, c’est que l’iPhone 15 Plus a éclipsé tous les autres modèles en atteignant une autonomie de 13 heures et 19 minutes. Pourquoi cette différence aussi marquée ? Il pourrait s’agir d’un équilibre optimal entre les composants et le nouveau système sur puce (SoC) d’Apple. Ce dernier intègre des cœurs économes en énergie qui pourraient faire toute la différence lorsque le téléphone est peu sollicité.

Notez que qu’il est imprudent de juger la performance des différents modèles uniquement sur la base de ces tests d’endurance. En tout cas, pas uniquement ces tests. Mais, de ce que l’on peut voir, si l’autonomie est votre critère principal, l’iPhone 15 Plus semble être le choix évident.