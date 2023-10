iPhone 15, iPhone 15 Pro : et maintenant un problème de haut-parleur

Les problèmes de lancement de l'iPhone 15 se multiplient. Après la question de la surchauffe ou du NFC, c'est le haut-parleur qui pose un problème à de nouveaux acheteurs.

L’iPhone est le smartphone le plus populaire sur le marché chaque année. En étant en tête des classements, il a fini entre de très nombreuses mains et les utilisateurs sont davantage susceptibles de trouver des problèmes ou des bugs qui avaient échappé au contrôle qualité ou à la presse. Chaque année, le lancement d’un iPhone est donc accompagné de quelques mises en garde, mais cette année, l’iPhone 15 semble être la source d’un nombre plus important de problèmes. C’est d’autant plus critique que l’on parle d’un smartphone qui passe facilement la barre des 1000 euros (969 euros pour l’iPhone 15 de base), sinon beaucoup plus.

Le son du haut-parleur semble « trempé »

Apple a déjà reconnu le problème de surchauffe de l’iPhone 15, et doit gérer une incompatibilité avec les véhicules BMW qui peut tuer la fonction Apple Pay de l’iPhone. À cela s’ajoute désormais un problème de haut-parleur mis en lumière par le TikToker Milesabovetech.

Il explique avoir découvert un problème avec le haut-parleur de son iPhone 15 Pro Max quand le volume est à plus de 80 % sur certaines musiques. Le son se met à craquer et donne l’impression que l’iPhone a été passé sous l’eau.

Le tiktokeur n’est pas seul dans l’affaire puisqu’un message publié sur Reddit réunit déjà quelques témoignages. Par ailleurs, Milesabovetech assure avoir pu reproduire le problème avec des échantillons exposés en magasin Apple Store. Le support Apple a accepté de remplacer son iPhone à plusieurs reprises concernant ce problème, mais chaque exemplaire présentait le même problème.

Cela suggère que le problème pourrait être logiciel, et donc commun à tous les iPhone 15, ou pourrait toucher une série d’exemplaires bien précise. Il précise également que les quatre modèles d’iPhone lancé en 2023 sont concernés : de l’iPhone 15 à l’iPhone 15 Pro Max en passant par l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Plus.

Apple n’a pas communiqué officiellement concernant ce nouveau problème.