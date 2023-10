Problème d’écran OLED sur l’iPhone 15 Pro : iOS 17.1 à la rescousse

La technologie OLED, malgré ses promesses, cache-t-elle une face sombre ? Depuis la sortie de l'iPhone 15 Pro, certains utilisateurs s'élèvent pour mettre en lumière un défaut d'affichage. Apple va déployer iOS 17.1

Quelques semaines seulement après le lancement de l‘iPhone 15 Pro, des utilisateurs se sont manifestés pour signaler des problèmes d’affichage, spécifiquement liés à la technologie OLED.

Le burn-in : une ombre au tableau des écrans OLED

La technologie OLED, pour tous ses avantages en matière de qualité d’image et de contrastes saisissants, a un talon d’Achille : le burn-in. En anglais, ce terme désigne le phénomène par lequel certaines images ou icônes affichées pendant de longues périodes finissent par s’incruster sur l’écran, devenant ainsi visibles même lorsque l’image change. C’est un peu comme une « empreinte » laissée sur l’écran.

Bien que tous les écrans OLED soient potentiellement vulnérables à ce phénomène, les avancées technologiques ont permis de mettre en place des mesures de protection. Apple, notamment, avait affirmé avoir intégré des fonctionnalités permettant d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran pour prévenir le burn-in.

Cependant, avec l’iPhone 15 Pro, certains utilisateurs rapportent que ces protections semblent défaillantes, en particulier sur les fonds gris où le burn-in est particulièrement visible.

L’Always On, coupable ou bouc émissaire ?

L’une des fonctionnalités pointée du doigt par les utilisateurs est le mode d’affichage permanent, ou Always On. Introduite avec les modèles iPhone 14 Pro, cette fonction permet à l’écran de rester allumé en permanence, bien que de manière atténuée, pour afficher certaines informations essentielles comme l’heure ou les notifications.

Si cette fonctionnalité peut s’avérer pratique, certains utilisateurs estiment qu’elle pourrait contribuer aux problèmes de burn-in. En effet, une exposition prolongée et répétée des mêmes éléments sur l’écran pourrait favoriser leur incrustation.

iOS 17.1 à la rescousse

Face aux problèmes rencontrés par de certains utilisateurs, Apple semble avoir pris les choses en main. La mise à jour iOS 17.1, dont la sortie est imminente, pourrait bien être la solution tant attendue. Selon les notes de fonctionnalité fournies par la marque à la pomme pour cette mise à jour, le logiciel résout un problème pouvant entraîner la persistance de l’image affichée, laissant donc présager une réponse directe aux problèmes de burn-in évoqués.

Mais iOS 17.1 ne s’arrête pas là. La mise à jour vise à améliorer l’expérience globale de l’utilisateur en abordant une série d’autres bugs rencontrés. Parmi les correctifs notables, on trouve la résolution d’un souci pouvant réinitialiser le paramètre de confidentialité de l’emplacement lors de la première connexion ou du transfert vers une Apple Watch. De plus, ceux qui avaient du mal à retrouver leurs sonneries personnalisées seront ravis : un bug empêchait ces sonneries de s’afficher comme options pour une alerte de SMS a également été corrigé. Il ne reste plus qu’à attendre le déploiement officiel de cette mise à jour pour juger de son efficacité.



