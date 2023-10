Un Fold chez Apple ? L’arrivée du pliant pourrait se faire dès 2024

Le développement du premier produit équipé d'un écran pliant chez Apple ferait de gros progrès. On pourrait imaginer un premier iPad équipé dès la fin de l'année 2024, dans un an.

On le sait, Apple aime prendre son temps avant d’adopter certaines technologies. La firme vient toujours de pleinement passer à l’USB-C sur iPhone, alors que le standard existe depuis 2014. On lui prête généralement le souhait d’attendre qu’une technologie soit mature, bien maitrisé et où Apple pourrait apporter une différence face à la concurrence.

L’un des grands bouleversements de design du côté du smartphone ces dernières années est l’arrivée des écrans pliables. Le marché en est encore à ses débuts, mais déjà les produits s’améliorent et Samsung a réussi à se faire un nom avec ses gammes Fold et Flip. Apple serait au travail sur l’adoption d’un écran pliant pour l’un de ses futurs produits. Le développement pourrait aboutir à un produit commercialisable en 2024.

Un iPad à écran pliable ?

C’est le DigiTimes qui rapporte ces informations, via MacRumors. Le média taïwanais est spécialiste des rumeurs venant des sous-traitants d’Apple, chargé d’aider à la conception des produits et à leur production à grande échelle. Ici, le média affirme qu’Apple travaille avec ses fournisseurs sur le lancement d’une production à petite échelle à la fin de l’année 2024.

Le produit pourrait donc être présenté dans moins d’un an, pour un lancement à la fin de l’année 2024 ou au tout début de l’année 2025. Cet appareil à écran pliable serait en développement depuis 4 ans et prendrait pour le moment le chemin d’un iPad pliant. L’iPhone équipé d’un tel écran attendrait.

Pour Apple, l’iPad est un produit beaucoup moins stratégique que l’iPhone. La firme peut se permettre de faire une production à plus petite échelle, et avec moins d’enjeux autour d’éventuels problèmes. Si Apple annonce un tel produit, il sera intéressant de voir si la firme lui donne le nom iPad ou si elle pourrait créer une nouvelle catégorie.

D’après le DigiTimes, le lancement de ce premier iPad à écran pliant serait pour Apple l’occasion de contrecarrer le rétrécissement du marché de la tablette.