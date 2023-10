Apple casse ses codes : des cadeaux pour les influenceurs en amont de son événement M3

On peut se demander si Apple n'est pas en train de devenir une marque comme les autres. En offrant des cadeaux et en changeant sa manière de faire, Apple prend le risque de perdre son image un peu exclusive et haut de gamme.

Apple, la grande marque qu’on ne présente plus, a décidé de faire les choses un peu différemment cette fois. Habituellement, la firme de Cupertino invite les journalistes et influenceurs du monde entier pour ses événements, mais elle ne les couvre pas vraiment de cadeaux. Pourtant, à l’approche de la présentation de ses nouveaux produits M3, prévue pour la nuit du 30 octobre, Apple a surpris tout le monde en envoyant des coffrets cadeaux à certains influenceurs. Cette démarche, bien que commune chez d’autres marques, est une grande première pour Apple, connu pour son approche plutôt réservée et exclusive.



Pour aller plus loin

Apple M3, M3 Pro, M3 Max : les derniers détails avant la conférence

Les coffrets en question contiennent des AirPods Max (toujours en Lightning), le casque audio d’Apple, accompagnés de diverses friandises comme des chips, des bonbons et des boissons. Un geste qui semble trivial, mais qui marque un changement notable dans la façon dont Apple souhaite interagir avec sa communauté et les médias. En effet, la marque a toujours été réputée pour sa discrétion et son approche sélective, privilégiant la qualité à la quantité et mettant en avant ses produits plutôt que des gestes promotionnels.

Un événement pas comme les autres

L’événement d’annonce des nouveaux produits M3 est également une première dans le calendrier habituel d’Apple. L’heure et la manière dont ces nouveautés vont être annoncées sont inhabituelles.

Apple, qui a l’habitude d’organiser de grands événements presse en invitant journalistes et influenceurs du monde entier en vol business class, semble vouloir brouiller les cartes et sortir de sa zone de confort.

Apple deviendrait-il commun ?

Cette nouvelle approche d’Apple soulève des questions quant à l’avenir de la marque et de son image. En adoptant des stratégies marketing plus communes et en cherchant à séduire une audience plus large, Apple prend le risque de perdre son image exclusive et premium qui a fait sa renommée. Cependant, il est aussi possible que la marque cherche simplement à se réinventer et à s’adapter aux nouvelles tendances de consommation, en cherchant à créer un lien plus fort et plus direct avec sa communauté.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1838753_apple-keynote-une-date-et-un-horaire-inhabituels-pour-de-possible-nouveaux-mac-et-une-puce-m3<p>Concernant l’évènement, une page a été créée sur <a href=