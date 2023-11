Forcer iMessage à s’ouvrir ? Orange et Google dénoncent Apple en Europe

Google et les opérateurs européens souhaitent qu'Apple soit contraint d'ouvrir la messagerie de l'iPhone aux autres services ou appareils.

La loi va changer en Europe en 2024. Les géants de la tech vont devoir se mettre au pas et transformer plusieurs de leurs services. Ainsi Apple va être contraint d’ouvrir son App Store (pour le plus grand plaisir de Xbox), Meta va rendre WhatsApp interopérable, et beaucoup d’autres produits vont changer en Europe.

Beaucoup, sauf peut-être un : iMessage d’Apple. L’Union européenne s’est lancé dans une enquête pour déterminer si le service de messagerie d’Apple rentrait dans ses critères pour être forcé à s’ouvrir, ou si Apple pouvait continuer son bout de chemin. Pour Google les choses sont claires.

Plusieurs géants témoignent contre Apple

Plus précisément, ce sont Google et les opérateurs européens Orange, Vodafone, Deutsche Telekom et Telefónica qui ont décidé de témoigner contre Apple devant la Commission européenne. Dans une lettre publiée par le Financial Times, ces acteurs de l’industrie arguent qu’iMessage devrait être ajouté à la liste des services forts devant subir des contraintes.

Il est primordial que les entreprises puissent atteindre tous leurs clients en tirant parti de services de communication modernes dotés de fonctions de messagerie enrichies. Avec iMessage, les utilisateurs professionnels ne peuvent envoyer des messages enrichis qu’aux utilisateurs d’iOS et doivent s’en remettre aux SMS traditionnels pour tous les autres utilisateurs finaux.

Les opérateurs et Google aimeraient qu’Apple soit obligé de prendre en charge le RCS, le protocole standard et moderne capable de remplacer le SMS. Google est même allé jusqu’à payer des campagnes de communication dans le monde pour mettre en lumière ce manque chez Apple.

La firme de Cupertino s’est déjà défendu sur ce sujet en expliquant notamment que iMessage est un service trop peu utilisé pour répondre aux critères fixés par l’UE. La Commission devrait prendre sa décision d’ici au mois de février 2024.