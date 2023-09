WhatsApp se prépare à devenir compatible avec Messenger et les autres applications de messagerie

En 2024, l'Union européenne va obliger Meta à rendre ses applications compatibles avec les concurrents. L'éditeur commence déjà à préparer WhatsApp pour ce changement.

En 2024, la tech va connaitre de grands changements grâce à l’Union européenne. Apple va être forcé d’ouvrir son App Store aux concurrents sur iPhone et va adopter l’USB-C avec l’iPhone 15, Google va aussi devoir aménager certains de ses services les plus populaires. Le géant Meta est aussi visé par la nouvelle législation européenne, en particulier ses applications de messageries que sont WhatsApp et Messenger.

WhatsApp se prépare sur Android

Les changements apparaissent déjà dans la version beta de WhatsApp. C’est une nouvelle fois WABetaInfo qui a débusqué cette information, dans la version 2.23.19.8 de l’application. Cette mise à jour ajoute une nouvelle fenêtre « third-part chats » qui semble là pour lister les autres applications de messagerie installées sur le smartphone.

En 2024, Meta va en effet avoir l’obligation de rendre son application compatible avec les concurrents. Les utilisateurs devront avoir la possibilité de suivre leur conversation, peu importe l’application choisie. De quoi faciliter une transition vers Signal ou Telegram par exemple.

On ne sait pas encore quelles seront les fonctions qui seront conservées par ce mode interopérable. Par exemple, est-ce que le chiffrement de bout en bout sera garanti pour les conversations ? Est-ce qu’il sera possible d’envoyer des images, et si oui avec quel niveau de qualité ?

Reste à découvrir si d’autres applications seront à terme concerné par la nouvelle loi. Une enquête a été ouverte par la Commission européenne pour décider du sort d’iMessage d’Apple.

