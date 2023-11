Pourquoi l’iPhone 15 a un bien meilleur débit 5G en France que le Galaxy Z Fold 5 de Samsung

La gamme iPhone 15 d'Apple propose des débits un cran supérieur au reste du marché d'après les derniers relevés d'Ookla.

Il est presque devenu synonyme avec mesure de la vitesse de sa connexion internet, le site spécialisé Speedtest est utilisé partout dans le monde pour vérifier la qualité de sa connexion. Ce site est une propriété d’Ookla qui peut réaliser, grâce aux internautes, des études sur le débit.

La firme a ainsi mesuré les performances en 5G de plusieurs smartphones dans plusieurs pays comme l’Australie, le Canada, mais aussi l’Espagne ou la France. De quoi déterminer quels sont les smartphones les plus performants.

Apple peut remercier le Qualcomm X70

Ookla s’est plus précisément intéressé aux nouveaux appareils et à leur niveau de performance en 5G en France pendant le mois d’octobre. On y voit la gamme iPhone 15 y prendre une belle avance avec un débit en téléchargement de 268 à 311 Mb/s.

Derrière, l’iPhone 14 et les smartphones pliants de Samsung se font distancer avec un débit moyen tournant autour de 250 Mb/s. Cela reste bien sûr très rapide pour une connexion mobile sur un smartphone.

Alors pourquoi le dernier iPhone d’Apple propose une connexion plus rapide ? Grâce au modem Qualcomm X70 que l’on trouve dans le smartphone américain. Malgré plusieurs années de tentatives, Apple n’est pas encore capable de concevoir elle-même ses modems 4G ou 5G. Elle doit donc continuer de travailler avec Qualcomm, géant du secteur.

Ookla ne le relève pas dans son étude, mais on peut aussi se demander si cette différence de débit ne vient pas d’une différence d’opérateur. En effet, on peut penser que la population d’utilisateurs d’iPhone ou de smartphone Samsung Galaxy n’est pas répartie de la même façon parmi les opérateurs en France. Si c’est bien le cas, alors si par exemple, les utilisateurs iPhone sont davantage chez Orange, connu pour proposer des débits en 5G plus élevé, cela peut favoriser le smartphone d’Apple indépendamment de ses capacités.