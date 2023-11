Google veut travailler avec Apple pour intégrer le RCS sur les iPhone

Après l'annonce de l'arrivée du RCS sur iPhone, Google se réjouit de la mesure et se dit prêt à travailler pour intégrer le RCS sur iPhone.

C’est une annonce forte qu’a faite Apple ce jeudi. Après des annĂ©es Ă avoir luttĂ© contre le RCS au profit de sa messagerie propriĂ©taire, iMessages, le constructeur amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© finalement de sauter le pas. Apple dĂ©ploiera en effet le RCS sur ses iPhone Ă compter de l’an prochain.

S’il y a bien un concurrent que cette annonce a ravi, c’est Google. Il faut dire que la firme de Mountain View milite activement depuis des annĂ©es pour qu’Apple adopte enfin le RCS sur ses smartphones. Depuis janvier 2022, Google a multipliĂ© les campagnes de communication afin d’inciter Apple Ă adopter le RCS notamment pour permettre aux utilisateurs de smartphones Android de communiquer avec leurs proches sur iPhone sans avoir de fonctionnalitĂ©s restreintes.

« Nous ne demandons pas Ă Apple de rendre iMessage disponible sur Android. Nous demandons Ă Apple de soutenir un standard industriel pour une messagerie moderne (RCS) dans iMessage, tout comme ils prennent en compte les standards SMS / MMS plus anciens », indiquait par exemple Hiroshi Lockheimer, patron de Google, en janvier 2022. En septembre 2023, une nouvelle campagne de Google allait jusqu’Ă comparer les iPhone Ă des bipeurs compte tenu du refus d’Apple d’adopter des technologies de messagerie plus rĂ©centes comme le RCS.

Google à « hâte de travailler avec Apple »

InterrogĂ© par le site 9to5Google, Google s’est logiquement rĂ©joui de la mesure d’Apple d’apporter le RCS sur ses iPhone en 2024 :

Tout le monde a le droit de communiquer avec les autres d’une façon moderne et sĂ©curiser, quel que soit son smartphone. C’est pourquoi nous avons travaillĂ© Ă©troitement avec l’industrie mobile pour accĂ©lĂ©rer l’adoption du RCS et nous sommes heureux de voir Apple faire son premier pas aujourd’hui en embrassant le RCS. Nous souhaitons la bienvenue Ă la participation d’Apple dans notre effort soutenu avec la GSMA pour faire Ă©voluer le RCS et rendre la messagerie plus Ă©quitable et sĂ©curisĂ©e et nous avons hâte de travailler avec eux pour l’intĂ©grer Ă iOS d’une manière qui fonctionne pour tout le monde.

Soulignons tout de même que, si Apple compte bien intégrer le RCS à son application Messages, cela ne signifie pas pour autant que le protocole viendra remplacer la messagerie propriétaire iMessages. Les iPhone envoyant des messages RCS à leurs proches qui utilisent un smartphone Android verront toujours les messages affichés dans des bulles vertes et non pas bleues. Néanmoins, les fonctionnalités seront identiques entre une conversation RCS et une discussion iMessages.

Pour rappel, le RCS est un standard de messagerie permettant aussi bien d’envoyer des fichiers lourds que de participer Ă des conversations Ă plusieurs. Contrairement au SMS, elle prend notamment en charge les accusĂ©s de rĂ©ception ou les trois bulles pour signaler qu’un utilisateur est en train d’Ă©crire.