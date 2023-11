MacBook avec écran tactile : voici les modèles qui pourraient être concernés

La rumeur des MacBook avec écran tactile se précise et on sait maintenant quels modèles seraient concernés.

Il existe deux arlésiennes qui suivent les MacBook depuis plusieurs années. La première concerne l’ajout d’un écran OLED aux ordinateurs portables d’Apple, une transition qui rapproche doucement, mais sûrement.

L’autre, plus surprenante, concerne l’éventuel passage au tactile de tous les écrans de ses MacBook. Et il semblerait que cela devienne une réalité, mais pas pour tout de suite.

Pour aller plus loin

Apple travaillerait (accrochez-vous bien) sur un MacBook Pro à écran tactile

Des MacBook Oled tactiles d’ici 2026 ?

L’information nous vient de Revegnus, toujours fiable en ce qui concerne les fuites Apple. Le constructeur aurait bien pour projet d’intégrer un écran Oled tactile à toute la gamme MacBook à partir de 2026.

Cela concernerait les MacBook Pro 14,2 et 16,2 pouces, mais aussi les futurs MacBook Air 13,6 et 15,3 pouces. Ces derniers devaient être les premiers à incorporer la technologie Oled l’année prochaine, mais le constructeur accuse un retard conséquent sur ses plans d’origine.

De plus, ces écrans tactiles pourraient utiliser deux technologies de Samsung (Y-OCTA) et LG Display (Touch On Encapsulation) qui permettraient aux écrans de s’affiner et de se passer d’une surcouche supplémentaire pour le tactile, un fonctionnement jusqu’alors associé à la technologie add-on.

Apple veut innover à tout prix

Les écrans tactiles sont déjà présents sur les ordinateurs Windows depuis des années. Si leur utilité ne s’est pas encore démocratisée auprès des utilisateurs, il semblerait qu’un marché soit potentiellement fructueux si on en croit les projets d’Apple.

Le constructeur a toujours été réfractaire à l’idée de proposer un écran tactile sur ses Mac, tout simplement parce que Steve Jobs a toujours été contre, jusqu’en 2010.

Surtout, une telle évolution pourrait faire concurrence à ses propres iPad, qui proposent depuis quelques années une expérience desktop convaincante, avec l’ajout d’un clavier externe. On imagine donc que ces futurs MacBook proposeront une expérience logicielle à la croisée entre macOS et iPadOS.