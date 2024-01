Pour Apple, le Vision Pro ne doit pas être un casque de réalité virtuelle/augmentée

Apple invite les développeurs d'applications pour le Vision Pro à ne pas mentionner la « réalité virtuelle » ou la « réalité augmentée ». Moins qu'une invitation, il s'agit d'une interdiction.

On le sait désormais, l’Apple Vision Pro sortira le 2 février. À quelques semaines de la sortie, les applications dédiées se peaufinent, non sans quelques exigences de la part d’Apple. En effet, la marque refuse de voir apparaître les mentions « AR » et « VR » dans les applications qui seront disponibles sur le Vision Pro, respectivement pour réalité augmentée et réalité virtuelle.

Des règles strictes pour publier une application sur le Vision Pro

Tout développeur peut publier une application sur l’App Store qui sera dédiée au casque de réalité augmentée. Mais pour cela, il faut respecter les consignes du fabricant : cela concerne la sécurité, la fiabilité ou encore l’accessibilité. Pourtant, Apple a quelques règles supplémentaires pour le casque, qui sont assez étonnantes, mais révélatrices de son positionnement sur le marché de la réalité augmentée.

Dans les consignes de publications d’applications sur visionOS, Apple demande aux développeurs de parler d’« informatique spatiale » (« spatial computing »). Mais ils ne peuvent pas décrire leur programme « comme étant de la réalité augmentée (AR), de la réalité virtuelle (VR), de la réalité étendue (XR) ou de la réalité mixte (MR). » C’est cohérent avec la communication d’Apple depuis l’annonce du Vision Pro en juin dernier lors de la WWDC 2023. La marque ne parle que de « spatial computing ».

Apple ne veut pas être mis dans la même case que Meta ou HTC

Pourquoi parler de « spatial computing » et non de réalité augmentée/virtuelle/mixte ? La réponse est peu étonnante et plutôt logique : se démarquer. Si par son prix, le Vision Pro se démarque déjà, il en faut sans doute plus pour Apple afin de convaincre. Cela va même plus loin que ça : Apple interdit aux développeurs d’utiliser le terme de « casque » pour parler du Vision Pro.

L’idée est sûrement de ne pas commercialiser son casque comme ont pu le faire HTC avec les casques Vive, ou encore Meta avec les casques Quest. Ces derniers sont vendus comme des accessoires, là où Apple veut vendre un produit à part.

Vers d’autres casques Vision d’Apple ?

Comme l’a remarqué MacRumors, Apple semble pour autant évoluer dans sa communication. Les mentions « Apple Vision Pro » sont progressivement remplacées par « Apple Vision ». L’exemple le plus explicite, c’est quand la marque par des applications « Mac, iPad, Apple Vision », mais plus des applications « Mac, iPad, Apple Vision Pro ». Cela paraît indiquer que l’entreprise souhaiterait lancer d’autres produits Vision, au-delà du casque.

Avec un Vision Pro à 3499 dollars, il ne serait pas illogique que la marque planche sur une version moins haut de gamme, mais surtout moins chère. Plusieurs rumeurs ont d’ailleurs rapporté cette volonté d’Apple.