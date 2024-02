Pourquoi Free ne propose pas l’eSIM sur Apple Watch

Free et l'eSIM ? Ça arrive. Néanmoins, Xavier Niel a précisé les raisons de ce retard lors d'un échange avec ORLM.

Chez Free, l’arrivée de l’eSIM a été une sacrée avancée (pour les nouveaux abonnés), sauf que quand on parle de l’Apple Watch, c’est une autre histoire.

Pour le moment, si vous avez une Apple Watch, Free n’a pas de quoi vous proposer pour l’eSIM, et ça, c’est un peu embêtant.

Xavier Niel, le fondateur de Free, s’est prêté au jeu des questions-réponses avec ORLM, un podcast qui sait de quoi il parle quand il s’agit d’Apple. C’était lors du lancement de la Freebox Ultra, et il a lâché quelques informations sur l’eSIM et l’Apple Watch.

L’eSIM pour Apple Watch arrive chez Free en 2025

En gros, oui, l’eSIM sur l’Apple Watch, c’est dans les tuyaux chez Free, mais il y a un hic. Pour que ça devienne réalité, Free doit se mettre à vendre l’Apple Watch. On dirait bien qu’il faut passer par là pour décrocher un deal avec Apple et activer l’eSIM sur leurs montres via Free.

« Le contrat eSIM chez Apple est compliqué, et donc ça prend un peu de temps (…) en boutique, il faut avoir l’ensemble de la gamme de montres »

Xavier Niel semble plutôt optimiste, disant que ça allait arriver, mais que ça prenait un poil plus de temps que ce qu’ils avaient imaginé. On parle de 2025 pour voir tout ça se concrétiser. C’est sûr, ce n’est pas pour demain la veille, toutefois au moins, c’est sur la bonne voie.