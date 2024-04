Le premier émulateur iPhone a déjà été banni, mais ce n’est pas la faute d’Apple

Après deux jours, iGBA, le premier émulateur iPhone, a été retiré de l'App Store, mais ce n'est pas la faute d'Apple. En effet, c'est plus compliqué.

Ce week-end, l’application iGBA a fait son apparition sur l’App Store d’iOS et d’iPadOS, elle a permis ainsi aux utilisateurs de transformer leur iPhone en Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Cependant, deux jours plus tard, l’application a été retirée. Pourquoi ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas Apple le fautif.

En réalité, iGBA est un plagiat de GBA4iOS, un émulateur open source. Apple a indiqué avoir supprimé iGBA pour deux raisons : spam (arnaque) et copyright (problème de droits d’auteur). Cependant, la marque ne détaille pas plus précisément les raisons de sa décision. D’ailleurs, d’autres émulateurs vont arriver sur l’App Store.

Pourquoi Apple autorise maintenant les émulateurs ?

Pendant longtemps, Apple a interdit les émulateurs sur l’App Store. Cependant, la marque a récemment assoupli ses règles, permettant ainsi aux développeurs de commercialiser leurs applications sur l’App Store. Pourquoi maintenant ? Tout d’abord, le Digital Markets Act européen a poussé Apple à assouplir ses règles. Ensuite, les États-Unis sont sur le dos d’Apple, qui infléchit progressivement sa rigueur.

Bien que le premier émulateur ait été retiré de l’App Store, cela ne signifie pas que les émulateurs ne sont plus autorisés. En effet, comme l’explique Numerama, GBA4iOS, l’émulateur open source qui a inspiré iGBA, prépare son arrivée sur l’Alt Store, un concurrent de l’App Store.

Bref, c’est un rendez-vous manqué sur l’iPhone. On peut s’attendre à voir arriver de nouveaux émulateurs sur l’App Store dans les mois à venir, ou sur l’Alt Store, une alternative à l’App Store, qui propose déjà des émulateurs open source.

