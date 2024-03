Vous allez bientôt pouvoir installer des émulateurs sur iPhone

AltStore, une boutique alternative d'applications pour iOS qui existe depuis 2019, pourrait devenir le premier magasin d'apps tiers officiel en Europe.

Le Digital Markets Act (DMA), une législation européenne, a ouvert la voie à une révolution dans l’écosystème iOS. Pour la première fois, des app stores tiers vont pouvoir coexister avec l’App Store d’Apple sur les iPhone en Europe. Cette décision, qui vise à promouvoir une concurrence plus équitable dans le marché des applications mobiles, pourrait changer beaucoup de choses pour les développeurs et les utilisateurs d’iPhone.

Des modèles de financement inexplorés à l’horizon

AltStore, une boutique alternative d’applications pour iOS qui existe depuis 2019, pourrait devenir le premier app store tiers officiel en Europe. Ses créateurs, Riley Testut et Shane Gill, ont reçu le feu vert pour développer leur boutique en conformité avec le DMA. Si Apple donne son approbation finale, les utilisateurs européens d’iPhone pourront installer AltStore plus facilement en Europe, et accéder à des applications diffusées par ce biais.

Comme le souligne iGen, pour l’instant, les détails précis du fonctionnement d’AltStore restent flous, mais les premiers retours sont prometteurs. La boutique envisage de proposer des modèles de financement que l’App Store n’a jamais exploités, comme les mises à jour payantes, une option toujours ignorée par Apple. Une initiative qui pourrait offrir de nouvelles possibilités de monétisation aux développeurs d’applications. Vous pourrez également retrouver des émulateurs d’anciennes consoles de jeux.

Vous pourrez retrouver, par exemple, Delta Emulator, l’émulateur de GBA, NES, SNES, et N64, déjà disponible, il a été développé par Riley Testut. L’AltStore actuel vous permet d’installer des fichiers IPA, et donc également PPSSPP, RetroArch, iNDS, Provenance, GC4iOS, GearBoy, MAME4iOS et ainsi de suite.

L’arrivée d’AltStore sur les iPhone européens reste théorique pour l’instant. Depuis la sortie d’iOS 17.4, aucun magasin d’apps tiers n’a été lancé. Epic Games, par exemple, prépare aussi le sien, Apple a récemment débloqué leur compte développeur.

