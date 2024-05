ChatGPT dans iOS 18, le mélange qui inquièterait Microsoft

Si ChatGPT intègre iOS 18, Microsoft risque d'être pressurisé puisque c'est lui qui fournit les serveurs d'OpenAI.

Dans deux semaines, Apple présentera iOS 18 lors de sa keynote d’introduction de la WWDC 2024, le 10 juin prochain. Cette version est scrutée avec attention puisqu’elle embarquera la vision d’intelligence artificielle d’Apple.

Mais voilà, la firme de Cupertino pourrait ne pas être totalement prête pour lancer une solution complète en propre. Une partie des fonctions les moins exigeantes seraient adressées par ses propres LLM, mais pour les autres il faudrait trouver une alternative.

Aussi est-il évoqué qu’Apple se rapprocherait de tiers via des partenariats qui lui permettraient d’alimenter certaines fonctions IA d’iOS 18. Et ce serait le cas avec OpenAI dont ChatGPT pourrait se glisser dans le Siri d’Apple.

Les serveurs de Microsoft en sueur

Un accord assez énorme qui a de quoi inquiéter Microsoft. Que vient faire cet autre géant dans cette affaire ? Et bien c’est tout simplement lui qui fournit les serveurs d’OpenAI pour exécuter certains de ses services. Et puisque le parc d’appareils Apple actifs s’élève actuellement à 2,2 milliards, on imagine assez bien la montée en charge qu’induirait un couple OpenAI/Apple.

À côté de ça, tous les appareils Apple ne seront pas concernés par iOS 18 et pour les autres Apple pourrait aussi décider de ne pas proposer toutes ses fonctions IA sur ses anciens modèles d’iPhone, comme l’a fait notamment Samsung avec ses Galaxy.