Vos jeux PC bientôt sur iPhone ? Techniquement c’est maintenant possible

Le nouvelle version de l'Apple Game Porting Toolkit permet aux développeurs de porter beaucoup plus facilement qu'avant des jeux macOS sur iOS. Une étape de plus pour Apple sur le terrain du gaming... qu'il investit tout en douceur.

Apple lançait l’année dernière son Game Porting Toolkit. Ce SDK (Software Development Kit) au nom explicite, a pour principal intérêt de faciliter grandement le portage de jeux Windows vers l’écosystème macOS. C’est à lui que l’on doit l’arrivée ces derniers mois de plusieurs titres AAA sur le Mac. On pense notamment à Death Stranding, Lies of P, Resident Evil Village, ou à certains titres moins demandeurs sur le plan graphique, comme Disco Elysium.

Dans le détail, le Game Porting Toolkit permet de « traduire » le code des jeux Windows de manière à les faire fonctionner nativement sur macOS, notamment en convertissant les éléments DirectX essentiels à l’environnement logiciel de Microsoft, vers l’API Metal d’Apple, employé par les Mac. Les développeurs peuvent donc utiliser l’outil pour déterminer si porter leur jeu sur macOS est pertinent ou non. Et si c’est le cas, plutôt que de devoir tout re-développer à partir de zéro, il peuvent alors se concentrer sur les éventuelles optimisations à apporter, de manière améliorer les performances de la version macOS ainsi obtenue.

Le Game Porting Toolkit maintenant compatible avec iOS

Lors de sa dernière conférence WWDC, Apple a promis du neuf pour son SDK. Au travers du Game Porting Toolkit 2, annoncé en parallèle de macOS Sequoia, les développeurs vont en effet avoir accès à des améliorations notables. Cette nouvelle mouture offre par exemple de meilleures performances graphiques, mais aussi une compatibilité logicielle étendue. Elle prend également en charge le ray-tracing, ce qui est une nouveauté, et supporte dorénavant le jeu d’instructions AVX2.

La nouveauté la plus intéressante reste toutefois la compatibilité de l’outil avec iOS 18. Le Game Porting Toolkit 2 peut ainsi permettre de convertir un jeu Windows vers macOS, puis de convertir le résultat vers iOS 18 ou iPadOS 18, afin de transformer — en deux étapes — un titre initialement développé pour Windows 11, en un jeu mobile exécutable sur les iPhone et iPad éligibles.

Dans les prochains mois, il y a donc fort à parier que plus de jeux AAA feront leur apparition sur nos iPhone et iPad. Et pour cause, leur portage demandera beaucoup moins de temps et d’efforts aux développeurs. Reste que l’initiative d’Apple pourrait être contrariée par les piètres performances commerciales des jeux AAA sur mobile, comme nous le découvrions (sans grande surprise) il y a quelques jours.