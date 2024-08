L’iPhone 16 Pro : surprise sur un des coloris attendus

Full black ! Apple pourrait enfin répondre aux attentes des fans de noir profond avec son prochain iPhone 16 Pro. Fini le gris foncé, place au véritable noir absolu !

Apple prĂ©parerait un comeback pour l’iPhone 16 Pro. Selon les dernières fuites, ce nouveau modèle pourrait bien arborer la teinte la plus sombre jamais vue sur un iPhone depuis le lĂ©gendaire Jet Black de l’iPhone 7.

Mais attendez, me direz-vous, les iPhone ne sont-ils pas toujours disponibles en noir ? Pas exactement. Ces dernières annĂ©es, Apple nous a plutĂ´t habituĂ©s Ă des nuances de gris foncĂ©, joliment baptisĂ©es « Space Gray » ou « Graphite« . Certes, c’Ă©tait Ă©lĂ©gant, mais ce n’Ă©tait pas vraiment du noir, du vrai, de celui qui absorbe la lumière et fait disparaĂ®tre les contours de votre tĂ©lĂ©phone dans la pĂ©nombre.

Une image vaut mille mots

Après l’iPhone 16, c’est le leaker Sonny Dickson qui a mis le feu aux poudres en partageant une image de ce qui semble ĂŞtre des maquettes de l’iPhone 16 Pro Max. Et laissez-moi vous dire, le noir qu’on y voit n’a rien Ă voir avec le « Titanium Black » de l’iPhone 15 Pro. Non, lĂ , on parle d’un noir profond… intense.

Source : Sonny Dickson

Bien sĂ»r, il faut prendre cette information avec des pincettes. Après tout, il ne s’agit que de maquettes, et les couleurs peuvent varier entre ces modèles et le produit final. Mais avouez que ça fait classe. Non ?

Le noir chez Apple

Pour comprendre l’importance de cette possible nouveautĂ©, faisons un petit voyage dans le temps. En 2016, Apple avait fait sensation avec l’iPhone 7 Jet Black. C’Ă©tait un noir brillant et profond.

Depuis, Apple a jouĂ© la carte de la sĂ©curitĂ© avec des tons plus clairs, plus vers le gris que vers le noir vĂ©ritable. C’Ă©tait joli, c’Ă©tait chic, mais ce n’Ă©tait pas le noir absolu que certains fans rĂ©clamaient Ă cor et Ă cri.

