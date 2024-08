iPhone 16 : des modèles factices nous montre déjà son design sous tous les angles

À près d’un mois de sa présentation, l’iPhone 16 et ses différents coloris peuvent déjà être observés sous tous les angles. Du moins, si les rumeurs qui ont fuité sont proches de la réalité.

Si ces modèles modèles factices de l’iPhone 16 ne ressembleront pas forcément de la version finale de l’appareil, ils peuvent nous donner une bonne idée de ce à quoi nous auront affaire // Source : Zolotech

Et vous, que faites-vous en septembre ? Chez Apple, on peut dire que la rentrée ne sera pas de tout repos, puisque comme chaque année (ou presque), la firme lancera ses prochains smartphones. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de découvrir ce que les iPhone 16 auront vraiment sous le capot, et surtout quelle allure ils vont arborer.

Sur ce dernier point, nous avons déjà quelques idées en tête. En effet, des photos de « faux » modèles servants aux fabricants d’accessoires ont déjà fuité depuis quelque temps, nous donnant un aperçu plutôt exhaustif des dimensions des iPhone 16. Mieux encore, d’autres éléments, comme les boutons, les coloris, ou l’aspect des blocs photo, ont également fait l’objet de spéculations et autres rumeurs.

Il n’en fallait pas plus pour créer des premières versions factices de bonne qualité des appareils. Nous avons donc déjà pu observer l’iPhone 16 Pro sous certaines de ses parures, ainsi que les coloris de son petit-frère, l’iPhone 16. Ce dernier a même fait l’objet d’une vidéo de plus de 7 minutes par la chaîne Zollotech sur YouTube :

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le jeu des sept différences

On y retrouve bien les cinq coloris déjà connus de l’iPhone 16 : bleu, rose, blanc, noir et vert. Zollotech nous permet de les apprécier sous différents angles, et met surtout en avant l’aspect plus saturé et vibrant des différentes propositions. Ceci est dû à un dos en verre qui serait plus coloré, au lieu du côté « infusé » de celui de l’iPhone 15, ce qui ternissait le rendu final.

Du côté de l’aspect général, les versions factices de Zollotech ressemblent sur de nombreux points au smartphone actuel d’Apple, de quoi se lancer dans de belles parties de jeu des différences. Celles-ci devraient notamment concerner une nouvelle disposition des appareils photo, le remplacement du commutateur Sonnerie/Silence par un bouton Action – comme sur l’iPhone 15 Pro – et l’apparition d’un potentiel bouton capacitif sur la tranche opposée de l’iPhone 16.

Attention toutefois : si cette vidéo reprend les informations et rumeurs que nous avions déjà sur le prochain smartphone d’Apple, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Il est possible que la firme californienne nous cache mieux certains éléments, que les rumeurs ne soient pas totalement fondées ou que certains changements de dernière minute soient opérés. Il va donc falloir se contenter de ce que nous avons pour le moment, et attendre avec impatience la présentation officielle de l’iPhone 16.