16 Go de RAM par défaut : Apple prendrait enfin une bonne décision avec les puces M4

Selon Mark Gurman, les MacBook M4 passeraient à 16 Go de mémoire vive par défaut. Enfin !

MacBook Pro M3 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

En 2024, il semblerait qu’Apple pourrait enfin être prêt à faire un bond en avant… du moins en ce qui concerne la mémoire vive de ses Mac.

Selon les dernières prédictions de Mark Gurman de Bloomberg, journaliste réputé pour ses sources bien informées dans l’écosystème Apple, les futurs modèles M4 pourraient bien démarrer avec 16 Go de RAM. Une petite révolution ? Pas vraiment, mais potentiellement un pas dans la bonne direction.

La fin d’une ère : Adieu les 8 Go ?

Depuis 2016, Apple nous a habitués à une configuration de base de 8 Go de RAM sur ses Mac. À l’époque, c’était amplement suffisant pour la plupart des tâches quotidiennes. Mais en 2024 ? C’est une autre histoire. Avec des applications toujours plus gourmandes, des navigateurs web qui engloutissent la mémoire comme des trous noirs, les applications liées au développement logiciel et notre manie de tout faire en multitâche, 8 Go, c’est devenu… disons-le franchement : c’est devenu ridicule.

Le pire dans tout ça ? Apple continue actuellement à vendre des MacBook Air et Pro avec 8 Go de mémoire vive unifiée, qu’on ne peut pas faire évoluer.

Apple continue d’expliquer que c’est suffisant, ils ont fait plusieurs fois de telle déclaration.

Cependant, de nombreux spécialistes ne partagent pas cet avis. Et les tests confirment… Vadim Yuryev de la chaine YouTube Max Tech, qui avait déjà comparé les MacBook en configuration 8 et 16 Go de RAM. Il a aussi réalisé les tests avec un ordinateur portable équipé de 16 Go de RAM que la machine d’Apple a été comparée et le résultat était sans appel.

16 Go : Le nouveau standard potentiel, mais serait-ce suffisant ?

Passons maintenant aux potentielles bonnes nouvelles. Selon les prédictions de Mark Gurman, les Mac M4 pourraient proposer 16 Go de RAM en configuration de base. Si cela se confirme, ce serait un progrès indéniable, mais ne sautons pas trop vite de joie.

En fait, Apple se retrouve coincé à cause de l’IA, dont les modèles de langage sont très énergivores en mémoire vive. Avec Apple Intelligence, Apple n’a plus trop de choix.

De plus, 32 Go de RAM seraient le nouveau maximum pour la puce M4. Actuellement, la M3 plafonne à 24 Go de RAM.

Le prix de la performance

Parlons un peu gros sous. Jusqu’à présent, passer de 8 à 16 Go de RAM sur un Mac, c’est horriblement cher et pas forcément accessible à tous. Apple facture cette upgrade environ 200 euros, ce qui, soyons honnêtes, est complètement déconnecté du prix réel de la RAM (même pour de la mémoire unifiée).

Espérons que le passage à 16 Go de mémoire vive par défaut sur les MacBook Air et Pro, mais aussi le Mac mini, ne justifient pas une augmentation de prix automatique pour Apple.