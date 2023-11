8 Go de mémoire vive, un choix suffisant pour les MacBook Pro M3 ? Non, selon ces tests

Avec l'arrivée du MacBook Pro M3, le débat sur la capacité de sa mémoire vive de 8 Go fait rage. Entre les affirmations d'Apple et les doutes des experts, où se trouve la vérité ? Voici quelques tests pour y voir plus clair.

Le lancement du MacBook Pro M3 avec 8 Go de mémoire unifiée pour 2000 euros a suscité un débat passionné. Apple a défendu cette configuration, affirmant que 8 Go sur leurs machines équivalent à 16 Go sur un PC standard. Toutefois, cette affirmation ne fait pas l’unanimité parmi la communauté tech, certains estimant cette quantité de mémoire insuffisante, surtout pour un modèle considéré comme entrée de gamme.

Vadim Yuryev de la chaîne YouTube Max Tech a mené une expérience en achetant deux MacBook Pro M3, l’un avec 8 Go et l’autre avec 16 Go de mémoire, pour comparer leurs performances.



Pour aller plus loin

Ce qui cloche avec le MacBook Pro M3 entrée de gamme d’Apple

Sur tous les tests, la différence de performances est là

Ses tests ont révélé des différences significatives sous des charges de travail moyennes à lourdes. Notamment dans des tâches comme le rendu Cinebench, la fusion de photos sur Photoshop, et l’exportation de médias sur Final Cut et Adobe Lightroom Classic. Les résultats ont montré une nette supériorité de la version 16 Go.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Yuryev a également simulé des scénarios d’utilisation quotidienne, comme la navigation sur internet, la lecture de vidéos YouTube, la rédaction de documents, et l’envoi d’e-mails.

Source : Max Tech Source : Max Tech

Dans ces conditions, l’écart de performance s’est encore accentué, avec des plantages signalés sur le modèle 8 Go lors d’opérations exigeantes comme le rendu Blender et l’exportation Final Cut. Ces observations amènent à une conclusion claire : pour des utilisateurs ayant des besoins en performance élevés, les 8 Go de mémoire peuvent s’avérer limitants sur le MacBook Pro M3.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Pro 14 M3 Pro 2023 au meilleur prix ?