Apple : encore une preuve que 8 Go de RAM ne suffisent pas sur le MacBook Pro M3

Selon Apple, un MacBook Pro avec 8 Go de RAM équivaut à un PC avec 16 Go. Un nouveau test a voulu vérifier cette affirmation avec des résultats sans équivoque.

L’affaire des 8 Go de RAM dans les MacBook Pro n’a pas fini de faire parler. Apple persiste à proposer 8 Go de RAM au sein de son modèle de base vendu à 1999 euros alors qu’une telle quantité est jugée insuffisante par de nombreux observateurs.

Le constructeur s’est récemment exprimé sur le sujet, déclarant au média chinois IT Home qu’un MacBook Pro avec 8 Go de RAM est équivalent à 16 Go sur d’autres systèmes (comprenez, le PC).

Une telle affirmation a été vérifiée par Vadim Yuryev de la chaine YouTube Max Tech, qui avait déjà comparé les MacBook en configuration 8 et 16 Go de RAM. Cette fois, c’est avec un ordinateur portable équipé de 16 Go de RAM que la machine d’Apple a été comparée et le résultat est à nouveau sans appel.

Non, 8 Go de RAM ne suffisent pas

Vadim Yuryev a appliqué le même protocole de test que sa précédente vidéo, à savoir lancer Chrome avec 10 onglets, exporter des médias sur Lightroom, Photoshop ou encore Final Cut. Évidemment, on évalue ici la capacité de la machine à faire plusieurs choses à la fois.

Le résultat est sans appel : en multitâches, le MacBook remplit très vite son pool mémoire et puise donc de l’espace sur son SSD, parfois plusieurs Go. C’est notamment le cas quand Lightroom est lancé en même temps que Google Chrome. De son côté, le PC reste lui autour des 12 Go de mémoire vive utilisée dans le même scénario.

Niveau performance et temps de rendu, les chiffres sont aussi à l’avantage de la machine avec 16 Go de RAM, que ce soit dans DaVinci Resolve ou Lightroom, avec parfois des temps de rendu même réduit lorsque la machine est en pleine charge.

Si la mémoire unifiée des MacBook Pro est l’une des grandes forces de leur architecture, elle ne peut exprimer son plein potentiel si cette mémoire se voit vite saturée. Tous les avantages d’accès mémoires accélérés entre le CPU et le GPU ne peuvent s’appliquer dans ces scénarios où la RAM est surchargée.

On arrive donc à la même conclusion que précédemment : pour les utilisateurs professionnels et même particuliers, 8 Go de mémoire reste limitant dans de nombreuses situations. On espère qu’Apple reviendra à la raison l’année prochaine sur ce point.