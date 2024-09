AirPods Max : dites adieu à l’écoute filaire sur le nouveau modèle

Apple vient de lancer une nouvelle version de ses AirPods Max équipée d’un port USB-C et profitant de nouveaux coloris. Cependant, cette mise à jour suscite une sérieuse controverse, car elle supprime la possibilité d’utiliser le casque en mode filaire, une fonctionnalité pourtant présente sur le modèle précédent.

Apple AirPods Max // Source : Apple

Après avoir équipé ses iPhone 15 puis iPhone 16 et AirPods Pro 2 de ports USB-C, Apple poursuit logiquement sa transition en dotant ses AirPods Max de cette connectique universelle. Si ce changement était attendu et réclamé par de nombreux utilisateurs, son intégration s’avère finalement décevante — en plus du fait que la marque n’apporte finalement aucune modification aux composants internes ni au design du casque.

En effet, contrairement au modèle Lightning qu’il remplace, ce nouveau casque haut de gamme ne permet plus l’écoute en mode filaire via son port USB-C, que ce soit avec un Mac, un iPhone ou d’autres appareils.

Cette limitation des plus surprenantes prive l’utilisateur d’une fonctionnalité pourtant basique et appréciée sur un casque de ce niveau et de ce prix. Il était auparavant possible de brancher les AirPods Max à une source audio via un câble Lightning vers mini-jack 3,5 mm (vendu séparément par Apple). Cette option s’avérait particulièrement utile pour profiter d’une qualité audio optimale sans latence, ou simplement lorsque la batterie était épuisée.

Source : Apple

L’idée, pour pallier cela, serait d’utiliser un adaptateur USB-C vers jack, mais il semble que les modèles actuellement sur le marché ne fonctionnent pas. Il se murmure qu’Apple pourrait proposer un adaptateur propriétaire, là aussi, vendu séparément.

Un choix technique discutable

Apple n’a pas communiqué officiellement sur les raisons de cette suppression. Certains observateurs émettent l’hypothèse de contraintes techniques liées à l’intégration du port USB-C. D’autres y voient plutôt une volonté délibérée de pousser les utilisateurs vers une utilisation exclusivement sans fil, alignée avec la stratégie globale de la marque.

Quelle qu’en soit la raison, ce choix apparaît comme un pas en arrière. Dans un marché des casques haut de gamme très concurrentiel, où la polyvalence est souvent mise en avant, outre le fait qu’il n’y a absolument aucune amélioration du son, cette limitation pourrait nuire à l’attractivité des AirPods Max face à des concurrents offrant plus d’options de connectivité à l’image du Sony WH-1000XM5 ou du Sonos Ace, par exemple.

Apple AirPods Max // Source : Apple

Un prix inchangé malgré des fonctionnalités réduites et des interrogations pour la suite

Malgré cette régression fonctionnelle, Apple maintient le prix élevé de 579 euros pour son AirPods Max USB-C. Ce positionnement tarifaire, déjà considéré comme agressif lors du lancement du modèle original en 2020, devient encore plus difficile à justifier avec la perte de la fonctionnalité filaire.

La gestion de cette mise à jour par Apple soulève également des questions. La marque n’a pas clairement communiqué sur la suppression de la fonctionnalité filaire lors du lancement du produit. On aurait effectivement mal vu la société dire : « au fait, ce nouveau casque est le meilleur que nous ayons jamais fait, mais nous avons enlevé une fonctionnalité bien pratique… ». Fatalement, cela a conduit à des déceptions chez certains acheteurs découvrant la limitation après l’achat.

Cette situation rappelle d’autres controverses récentes autour des choix techniques d’Apple, comme la limitation des capacités de charge rapide sur certains iPhone 15 via des câbles USB-C tiers.

Cette mise à jour controversée des AirPods Max soulève des questions sur l’avenir de la gamme. Certains analystes spéculent sur la possibilité d’une version « Pro » à venir, qui pourrait réintroduire la connectivité filaire et d’autres fonctionnalités avancées pour justifier un positionnement premium.

D’autres s’interrogent sur la stratégie globale d’Apple concernant ses accessoires audio. La firme semble privilégier de plus en plus les technologies sans fil, comme en témoigne le développement de son chipset propriétaire H2 présent sur les AirPods 4 et les AirPods 2 Pro. Cette orientation pourrait annoncer à terme la disparition progressive des options filaires sur l’ensemble de sa gamme.