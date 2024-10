Votre iPhone 15 est désormais plus facile à réparer d’après iFixit

Historiquement assez hostile à la réparation, Apple a fait de gros efforts récemment, allant même jusqu’à proposer un outil dédié dans iOS 18. De quoi améliorer le fameux score de réparabilité d’iFixit pour certains modèles.

Les notes de réparabilité des iPhone 15 ont été améliorées par iFixit // Source : iFixit (CC BY-NC-SA 3.0)

Il est relativement rare qu’un téléphone devienne plus réparable avec le temps, et pourtant c’est ce qui est arrivé avec les iPhone 15 d’Apple. Dans un billet publié le 9 octobre, les spécialistes de la réparation de chez iFixit ont en effet annoncé une grosse mise à jour des scores de réparabilité des iPhone suite au déploiement d’iOS 18.

En effet, le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple inclut un « assistant de réparation » qui permet de calibrer soi-même les pièces détachées utilisées pour réparer un téléphone. Une amélioration notable par rapport au système précédent qui exigeait qu’Apple approuve directement le remplacement d’une pièce via un processus de certification logicielle inutilement long et complexe.

De 4 à 7/10

Cet outil, qui permet de « réutiliser des pièces d’un appareil du même modèle » permet aux iPhone 15 et 15 Pro de passer d’un 4/10 à un 7/10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit. « Vous pouvez désormais installer des pièces récupérées sur des modèles d’iPhone identiques […] et les calibrer sur l’appareil à l’aide d’un logiciel gratuit et librement accessible. De quoi assurer le bon fonctionnement de votre iPhone après (presque) n’importe quelle réparation », se réjouit iFixit.

L’assistant de réparation d’Apple permet désormais de calibrer correctement des pièces détachées // Source : iFixit (CC BY-NC-SA 3.0)

Cela permet aux iPhone 15 de se hisser au même niveau de réparabilité que l’iPhone 16, qui profite évidemment aussi de l’assistant de réparation. Malheureusement, les iPhone 12, 13 et 14, bien qu’éligibles à la mise à jour vers iOS 18, restent allergiques aux changements de pièces non approuvés par Apple. Résultat, leurs notes de 4/10 ne bougent pas.

Apple relève le niveau

Il faut d’ailleurs relever que cette mauvaise note a rétrospectivement été donnée à ces modèles précisément en raison du problème de compatibilité des pièces. Il est regrettable qu’Apple n’ait pas daigné simplifier le processus de réparation de ces anciens iPhone aussi, cela aurait pu leur permettre de facilement trouver une seconde vie en cas de problème.

Si l’assistant de réparation souffre encore de quelques bugs et que les ambitions d’Apple sur la réparabilité sont inutilement limitées, iFixit note tout de même que « du côté logiciel, Apple a relevé le niveau pour toute l’industrie ». Reste plus qu’à faire des téléphones physiquement plus facilement réparables et Apple pourrait bien rattraper le retard accumulé ces dernières années sur ce front-là.