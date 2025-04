Voici comment Apple compterait améliorer sa prochaine montre pas chère

Selon les informations de l’analyste Ross Young, Apple aurait prévu d’augmenter légèrement la taille d’écran de sa prochaine montre pas chère, l’Apple Watch SE 3.

L’Apple Watch SE (2022) // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Comme tous les ans, Apple devrait dévoiler, à l’automne, sa nouvelle gamme de montres Apple Watch. Outre la future Apple Watch Series 11, la marque américaine devrait également renouveler son entrée de gamme, trois ans après l’Apple Watch SE (2022), avec une Apple Watch SE (2025) ou Apple Watch SE 3.

Si de précédentes rumeurs rapportaient que la montre serait dotée d’un boîtier en plastique coloré, particulièrement optimisé pour les enfants, Apple aurait cependant changé d’avis et opté, à nouveau, pour une Apple Watch SE (2025) en aluminium.

Il semble néanmoins que cela ne signifie pas pour autant qu’Apple aurait décidé de conserver le même design que pour son précédent modèle d’Apple Watch pas chère.

Un écran plus grand pour l’Apple Watch SE 3

En effet, d’après les informations de Ross Young, rapportées par le site Phone Arena, Apple aurait décidé d’agrandir légèrement l’écran de son Apple SE 3 par rapport à la version de 2022.

Concrètement, l’analyste spécialisé dans les technologies d’affichage indique que l’Apple Watch SE (2025) est déjà entrée en production et qu’elle devrait être proposée à nouveau en deux formats, avec des écrans de 1,6 ou 1,8 pouce de diagonale.

À titre de comparaison, l’Apple Watch SE 2022 proposait des écrans légèrement plus petits, à 1,57 pouce pour la version 40 mm et 1,68 pouce pour le modèle 44 mm. On aurait ainsi droit à des dalles un peu plus grandes sur la prochaine version.

Diagonale d’écran Surface d’écran Apple Watch SE 2022 40 mm 1,57 pouce 759 mm² Apple Watch SE 2022 44 mm 1,78 pouce 977 mm² Apple Watch Series 9 41 mm 1,69 pouce 904 mm² Apple Watch Series 9 45 mm 1,9 pouce 1143 mm² Apple Watch Series 10 42 mm 1,79 pouce 989 mm² Apple Watch Series 10 46 mm 1,99 pouce 1200 mm² Apple Watch SE 2025 41 mm (prévision) 1,6 pouce N/A Apple Watch SE 2025 45 mm (prévision) 1,8 pouce N/A

Jusqu’à présent, Apple nous a habitué à recycler les boîtiers de ses anciens modèles pour développer ceux des Apple Watch SE. Ainsi, les deux premières Apple Watch SE étaient basées sur l’Apple Watch Series 4, sortie en 2018.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dès lors, Apple pourrait cette fois adopter le design d’un modèle plus récent, comme l’Apple Watch Series 7, sortie en 2021, avec un boîtier légèrement plus grand, de 41 ou 45 mm, utilisé jusqu’à l’Apple Watch Series 9 de 2023.

On en saura davantage sur la future Apple Watch SE à l’automne prochain. Traditionnellement, les montres d’Apple sont dévoilées en même temps que les iPhone, au mois de septembre.