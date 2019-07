Apple cherche à diminuer le plus possible l’utilisation de mots de passe pour se concentrer sur d’autres systèmes de sécurité plus poussés et plus pratiques comme son FaceID ou TouchID. C’est iCloud Web qui est aujourd’hui l’heureux élu.

iCloud Web est un service peu connu des utilisateurs de produits Apple. Il permet d’accéder à ses mails, ses contacts ou encore différentes applications comme la suite de bureautique Apple. Le site est souvent visité pour retrouver son appareil grâce à la fonction « Localiser ».

Si vous voulez vous y connecter depuis le navigateur web de votre iPhone ou iPad, un nouveau système d’identification apparaît.

Bye bye le mot de passe

Lorsque vous allez sur iCloud.com depuis un appareil sous iOS ou iPadOS 13 en beta, il vous redirigera automatiquement vers beta.iCloud.com pour vous proposer non pas de vous connecter grâce à votre mot de passe, mais avec FaceID ou TouchID.

Les systèmes de reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales des appareils de la marque à la pomme sont très performants. Ainsi, cela est plus rapide pour l’utilisateur que de devoir taper son mot de passe. Cette méthode étant déjà présente sur l’App Store par exemple, on sent l’envie d’Apple de petit à petit s’éloigner du pénible password pour trouver une alternative plus pratique et plus sécurisée. Il est plus facile d’imiter un mot de passe qu’une empreinte digitale ou qu’un visage (en tout cas avec FaceID).

On devrait donc voir cette fonctionnalité arriver à grande échelle avec la disponibilité pour le grand public d’iOS et iPadOS 13 en septembre prochain.