Les rumeurs s’accélèrent autour de la nouvelle génération d’Apple Watch. La « Series 5 » ferait la part belle au titane et à la céramique.

Alors que l’on sait déjà beaucoup de choses sur l’iPhone 11, qui devrait être dévoilé le 10 septembre, on sait encore peu de choses sur les autres produits qui seront présentés lors de cette conférence. On attend notamment une nouvelle génération d’Apple Watch, après la très réussie Series 4 lancée en 2018.

Le bien connu analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des prédictions concernant Apple, et plutôt fiable en général, estime qu’il y aura bien une Series 5 d’annoncé par la firme en septembre. Toujours d’après cette source, on aurait droit à un retour du boitier en céramique.

WatchOS 6 confirme le titane et le céramique

Ce qui était une supposition alors, semble désormais avoir été confirmé par des fichiers de Apple WatchOS 6, actuellement en beta.

And here’s the full pairing animation for the new Titanium Apple Watch. ⌚️ pic.twitter.com/UxP9TN7Wue — Filipe Espósito (@filipekids) August 17, 2019

On peut en effet trouver dans les animations d’appairage du système, une animation visiblement prévue pour la Series 5. Cette dernière indique des boitiers de 40 et 44mm en titane ou en céramique. Le céramique était proposé pour les Apple Watch Edition Series 2 et 3, mais avait été laissé de côté pour la Series 4. La matière, réputée résistante aux rayures, ferait son retour avec cette nouvelle génération. Reste à savoir si ce sera toujours réservé au modèle Edition.