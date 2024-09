Suunto Race : la version titane de cette montre connectée notée 9/10 est à -20 %

Bel écran, cartographie réactive, autonomie excellente… La montre connectée de sport Suunto Race nous a largement convaincus lors de notre test. La bonne nouvelle, c’est que le modèle en titane est actuellement proposé à 442 euros au lieu de 549 euros sur Amazon.

Le bel écran de la Suunto Race // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La marque finlandaise Suunto est récemment parvenue à s’imposer de nouveau sur le marché de la montre connectée de sport, après avoir été distancée par des fabricants comme Garmin. L’an dernier, le constructeur a lancé la Suunto Race, un modèle qui coche toutes les cases des montres de sport haut de gamme, ce qui lui a permis d’obtenir l’excellente note de 9/10 lors de notre test. Pourtant, son prix de base est étonnamment peu élevé pour ses prestations. Un tarif qui vient d’ailleurs de baisser de près de 20 %, ce qui la rend encore plus recommandable.

Les atouts de la Suunto Race

Un bel écran Amoled

Une très bonne cartographie

Le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

Lancée à 549 euros, la montre connectée Suunto Race (titane) est aujourd’hui disponible en promotion à 442 euros sur Amazon.

L’Amoled est enfin de retour chez Suunto

La Suunto Race est un modèle plutôt épais, dont le design nous rappelle celui de la Suunto Vertical. Le boîtier de 49 mm est assez massif et peu discret, mais la montre présente tout de même cet aspect plutôt minimaliste qui caractérise généralement les références de la marque. Cette montre connectée est avant tout une montre de sport : elle est donc étanche jusqu’à 100 mètres et profite de l’habituel mode snorkeling de Suunto jusqu’à 10 mètres, tout en étant particulièrement robuste.

Côté écran, on a droit à une dalle Amoled, technologie que la marque avait abandonnée pendant un temps. Meilleure lisibilité, meilleure qualité d’image, confort de lecture… Les avantages de l’Amoled sont nombreux et bien présents sur la Suunto Race. L’écran s’étend par ailleurs sur 1,43 pouce, affiche une définition de 466 x 466 pixels et propose une luminosité maximale de 1 000 nits, et donc une parfaite lisibilité sous un beau soleil. L’Always-On Display est aussi de la partie ici. Concernant l’interface de la Suunto Race, la fluidité n’est malheureusement toujours pas au rendez-vous et la montre peut se montrer un peu trop lente, et le défilement des widgets assez saccadé. Et pour ce qui est de l’application, celle-ci est en revanche toujours aussi agréable à utiliser, avec un écran d’accueil personnalisable et les données des activités sportives bien disposées.

Des fonctionnalités qui la rendent excellente

Côté sport et santé, la Suunto Race peut bien évidemment mesurer votre fréquence cardiaque au poignet, votre SpO2 et votre nombre de pas quotidien, et est même capable d’estimer la puissance au poignet. La marque a par ailleurs amélioré son suivi du sommeil, et grande nouveauté : la montre enregistre enfin la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit, permettant ainsi de comprendre son état et sa récupération. En outre, la Suunto Race bénéficie d’une très bonne cartographie, qui se révèle bien détaillée et très pratique, notamment lorsqu’on se retrouve devant plusieurs chemins et qu’on hésite pour emprunter le bon. La puce GPS se montre tout aussi précise.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, celle-ci est tout simplement excellente. Lors de notre test, l’an dernier, nous avons même estimé que la Suunto Race était la montre Amoled avec la meilleure autonomie du marché. Ainsi, en modes multibandes, la montre a tenu plus de deux semaines avec quasiment 24 heures d’activité. Enfin, comptez 1h30 pour la recharger complètement.

