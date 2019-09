Avant l’officialisation des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, certaines rumeurs indiquaient que les nouveaux smartphones d’Apple permettraient la charge sans fil inversé. Il n’en est finalement rien, même si les composants intégrés par le constructeur le permettaient théoriquement.

Cette semaine, Apple a mis fin aux rumeurs sur ses nouveaux smartphones en officialisant une bonne fois pour toutes les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Parmi les informations qui revenaient le plus souvent à leur sujet, l’intégration d’une fonction de charge sans fil inversée permettant d’utiliser la batterie de l’iPhone pour charger un autre smartphone ou les écouteurs AirPods par induction.

Il n’en est finalement rien. Les nouveaux iPhone peuvent bien être chargés sans fil à l’aide d’un chargeur compatible — il n’y a toujours pas d’AirPower –, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour charger un autre appareil. Du moins en théorie.

En effet, le blogueur Sonny Dickson, très bien informé sur le constructeur américain, a en effet rapporté sur Twitter que les nouveaux iPhone pourraient théoriquement utiliser cette fonctionnalité.

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 13, 2019