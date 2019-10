Les iPhone 6s et 6s Plus fabriqués après octobre 2018 souffriraient d'un défaut pouvant les empêcher de s'allumer. Apple propose de réparer gratuitement la pièce fautive.

L’iPhone 6s et son comparse iPhone 6s Plus ont été tous deux lancés en septembre 2015 — autant dire il y a une éternité. Pourtant, ceux-ci ont continué d’être produits et vendus à prix rabaissé jusqu’à il y a deux mois. Et certains des plus récents d’entre eux seraient affectés d’un problème qui empêcherait le téléphone de s’allumer. Apple reste coi sur la nature de la pièce défectueuse, mais propose à l’échelle mondiale un programme de réparation gratuite.

Le programme de réparation ne concerne qu’une petite partie des iPhone 6s et 6s Plus en circulation. Il s’agit des derniers ayant été fabriqués par Apple, entre octobre 2018 et août 2019. Le site de la marque propose d’y entrer le numéro de série de son iPhone 6s pour savoir si celui-ci est éligible. Et affiche bien la mention : « aucun autre modèle d’iPhone n’est éligible à ce programme ».

Réservé aux iPhone 6s et 6s Plus fabriqués après octobre 2018

Bien que le remplacement de l’élément défectueux est gratuit, la firme stipule que « si votre iPhone a subi des dommages qui compromettent la réparation, comme un écran fissuré, ceux-ci devront être réparés en premier lieu ». Dans ce cas, « la réparation supplémentaire peut vous être facturée ».

Petit point positif : si vous aviez déjà fait réparer un iPhone 6s ou 6s Plus de cette période pour des problèmes d’alimentation, vous pouvez demander un remboursement auprès d’Apple en passant par l’assistance téléphonique. Le programme est accessible via les services officiels d’Apple ainsi que les réparateurs agréés.