Faut-il croire à cette rumeur d’un Mac pour les gamers ? Apple est imprévisible

Un média taïwanais, spécialisé dans les brevets et les analyses, annonce qu'Apple dévoilera un Mac pour les gamers lors de la conférence WWDC en juin 2020.

Entre le gaming et Apple, ça a toujours été compliqué. Alors oui, Apple Arcade est une des belles surprises de l’année. Pour ceux qui n’ont pas suivi : c’est une offre intéressante de jeux mobiles sous la forme d’un abonnement mensuel. Apple a investi beaucoup d’argent dans des studios pour les encourager à développer des exclusivités de qualité. Arcade est disponible sur iPhone et iPad et sur Mac… mais sur Mac Catalina, c’est une offre de jeux encore très pauvre.

Personnellement j’utilisais Windows avec Bootcamp et récemment Parallels Desktop, un logiciel de virtualisation qui vous permet d’exécuter Windows sur un Mac aux côtés de macOS. Ce dernier offre la prise en charge de DirectX 11 à l’aide d’Apple Metal, ce qui fait l’affaire pour faire tourner la plupart des jeux dans des conditions acceptables. Vous pouvez aussi utiliser des services de cloud gaming, comme Shadow, Stadia ou GeForce Now, qui fonctionnent sur Mac.

Mais avouons-le : si vous voulez un ordinateur de jeu, vous n’allez pas chez Apple. Et même si je n’ai pas vraiment envie de croire cette rumeur, il est possible que cela change bientôt.

Une rumeur venue tout droit de Taïwan évoque l’arrivée en 2020 d’un ordinateur à 5 000 dollars spécialisé dans le gaming et plus particulièrement dans l’e-sport. Il n’est pas tout à fait clair s’il s’agit d’un Macbook Pro ou d’un ordinateur de bureau – de type iMac. Une annonce pendant la conférence de la WWDC en juin prochain est évoquée.

Il faut évidemment prendre cette information avec énormément de pincettes, mais il est clair qu’Apple devient assez… imprévisible. Et l’entreprise américaine s’intéresse de plus en plus aux jeux, comme nous avons pu le voir avec Apple Arcade mais aussi de l’avancée dans d’autres aspects du gaming comme la prise en charge des manettes de PlayStation 4 et de la Xbox One sur macOS, iOS et iPadOS.

