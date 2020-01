AirPods : vous pouvez maintenant faire graver un ♥ ou un 💩 sur le boîtier

Apple a modifié son service de personnalisation des AirPods et AirPods Pro. Il est désormais possible de faire graver un émoji sur le boîtier de recharge.

Les AirPods, et par extension les AirPods Pro, sont un véritable succès commercial. Apple l’a bien compris et n’hésite pas en jouer avec des améliorations par petites touches ici et là. La dernière en date devrait particulièrement plaire aux amoureux d’émojis.

Lors de l’achat de ces écouteurs sans fil sur le site d’Apple, il est possible de choisir une option — gratuite — de personnalisation. Ainsi, il est possible de faire graver le boîtier de recharge des AirPods d’un message. Court évidemment, avec un maximum de 22 caractères afin que cela tienne dans l’espace restreint offert par cette petite coque qui tient dans la poche.

Désormais, en lieu et place du texte, Apple propose de faire graver un émoji. Tous ne sont malheureusement pas disponibles et la sélection actuelle ne dispose que de 31 frimousses pour décorer le petit boîtier blanc. Parmi eux, on retrouve le cœur, l’étoile, le clin d’œil, le bisou, l’alien, le space invader, la licorne, le lapin, le singe ou encore le caca pour ne citer qu’eux.

Pour faire votre choix au moment de l’achat, il suffit de cliquer sur le lien « Personnalisation gratuite » au-dessus du bouton « Ajouter au panier ». Vous pourrez alors choisir entre un émoji ou du texte.

Malheureusement, il n’est pas encore possible de faire un mélange des deux. Si vous vouliez préparer un cadeau pour votre aimé.e gravé de l’inscription « Je t’aime 💩 », ce ne sera pas possible. On ne peut pas tout avoir…

