Apple se rapproche des 2 milliards d’iPhone vendus depuis le lancement de la gamme

Apple s'approche (pas si) lentement mais sûrement du cap des 2 milliards d'iPhone vendus dans le monde depuis le lancement de cette gamme il y a 13 ans, en 2007.

Peut-on écrire « le deux milliardième iPhone » ? Il ne me semble pas, mais là n’est pas la question. La chaîne BNN Bloomberg révèle en effet que, selon les estimations de huit analystes du marché, Apple sera très proche des 2 milliards d’iPhone vendus dans le monde à la fin de son année fiscale 2020 qui s’achève fin septembre. La pomme franchirait ainsi un palier impressionnant, 13 ans après le lancement de cette gamme de smartphones.

Les huit analystes interrogés prévoient en effet qu’Apple va écouler 195 millions de téléphones sur cette année fiscale — un nombre revu à la hausse depuis des estimations antérieures –, ce qui permettrait à l’entreprise de flirter avec la barre des 1,9 milliard d’exemplaires vendus depuis 2007 et la première génération d’iPhone.

Considérant que la période des fêtes de Noël est particulièrement prolifique pour Apple, il ne serait pas étonnant d’apprendre que le cap des 2 milliards d’iPhone vendus soit franchi peu après le passage à l’année civile 2021.

Ça se vend comme des petits pains

Rappelons à cet égard que l’iPhone XR a été le smartphone le plus vendu de 2019 et qu’Apple semble préparer une sorte d’iPhone SE 2 pour l’iPhone 9 qui, malgré son design critiqué, devrait très bien se vendre une fois qu’il sera disponible sur le marché.

Pour mieux se rendre compte de la performance d’Apple, il serait intéressant de pouvoir comparer ce cap des deux milliards avec Samsung. Cela reste toutefois compliqué. Le géant sud-coréen, leader du marché, compte en effet deux familles de smartphones dans le haut de gamme — trois si on compte le Galaxy Fold — et réalise un nombre immense de ses ventes sur le segment du milieu et de l’entrée de gamme.

Le plus pertinent donc, serait sans doute de pouvoir comparer les résultats des Galaxy S et de leurs déclinaisons depuis le lancement de cette gamme.