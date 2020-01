iPhone 2020 : Apple succomberait aux 6 Go de RAM sur certains modèles

Sur certains iPhone 2020, Apple intégrerait 6 Go de RAM d'après les estimations d'un cabinet d'analystes.

Au cours des dernières années, nous avons pu assister à une surenchère du nombre de gigaoctets de mémoire vive sur les smartphones Android. Des 4 Go de RAM classiques, les appareils haut de gamme sont progressivement allés chercher les 6, 8 et parfois 12 Go. De leur côté, les iPhone d’Apple, du fait du comportement très différent d’iOS, n’ont pas suivi la même tendance. Ainsi, l’iPhone 11 Pro Max par exemple dispose de 4 Go de RAM.

Cependant, les iPhone de 2020 — que l’on peut oser appeler iPhone 12 pour le moment — pourraient succomber à leur tour aux 6 Go de RAM. C’est en effet ce qu’estiment des analystes du cabinet UBS cités par le média spécialisé MacRumors. Notons que d’après ces prédictions, tous les modèles n’auraient pas droit à ce même traitement.

Deux modèles concernés

On aurait ainsi droit à quatre déclinaisons :

un iPhone de 6,7 pouces dotés de 6 Go de RAM et de trois appareils photo arrière

un iPhone de 6,1 pouces avec 6 Go de RAM et trois appareils photo arrière

un iPhone de 6,1 pouces avec 4 Go de RAM et deux appareils photo arrière

un iPhone de 5,4 pouces avec 4 Go de RAM et deux appareils photo arrière

Cette progression de la mémoire vive pourraient augurer de nouvelles fonctionnalités plus gourmandes en ressources, reste à savoir lesquelles.

Aux dernières nouvelles, les iPhone 2020 — du moins une partie — profiteraient d’écrans OLED à 120 Hz tout en étant compatibles 5G. Apple semble aussi travailler sur un iPhone 9 aux allures d’iPhone 2 SE pour une sortie en 2020.

Enfin, une piste suggère aussi que la firme à la pomme songe à se débarrasser de l’encoche.