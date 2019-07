On savait déjà qu’Apple ne comptait pas se lancer sur la 5G dès cette année. Le constructeur américain préférerait en effet attendre l’an prochain pour dévoiler ses cartes, et ce sur l’ensemble de sa gamme de smartphones. En effet, tous les iPhone de 2020 devraient être compatibles 5G.

Alors que ZTE, Samsung, Huawei, Xiaomi ou Oppo ont déjà lancé — ou sont sur le point de le faire — leurs premiers smartphones 5G, Apple est encore à la traîne. La firme de Cupertino ne compterait en effet pas proposer de compatibilité 5G pour ses prochains iPhone, dont l’annonce est attendue comme tous les ans au début du mois de septembre.

Cela ne signifie toutefois pas qu’Apple ne songe pas à cette technologie, bien au contraire. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo relayées par MacRumors, Apple compterait apporter la 5G sur l’ensemble de sa gamme d’iPhone prévue pour l’an prochain. Ainsi, non seulement les deux principaux modèles, successeurs des iPhone XS et XS Max, devraient être compatibles 5G, mais ce devrait être également le cas du modèle plus accessible, héritier de l’iPhone XR. Une information qui a évolué par rapport aux premières données de l’analyste qui pensait initialement que « deux des trois futurs iPhone prévus en 2020 seront compatibles 5G ».

Une intégration plus simple grâce au rachat d’Intel

L’intérêt pour Apple de proposer de la 5G sur l’ensemble de sa gamme serait ainsi de mieux faire face aux constructeurs Android qui pourraient intégrer cette technologie rapidement, y compris sur des smartphones milieu de gamme. Surtout, le rachat récent de la division modem d’Intel permettrait à Apple de proposer des puces compatibles à moindre prix.

Pour rappel, la 5G devrait permettre non seulement des débits bien plus rapides que la 4G, de l’ordre de 1 à 10 Gbps, mais également une latence bien plus faible, entre 1 et 5 millisecondes. Ce nouveau réseau devrait être déployé en France d’ici la fin de l’année pour un lancement commercial en début d’année prochaine.