MacBook Pro et Air : de nouveaux modèles à venir sans clavier papillon

Un analyste réputé prévoit de nouveaux MacBook à venir dans les prochains mois. Selon ses sources, ces nouveaux ordinateurs portables diraient eux aussi "adieu" au clavier papillon si décrié.

Le MacBook Pro 16″ signait en 2019 l’aveu d’échec du clavier papillon d’Apple. En 2020, les nouveaux modèles de la marque devraient définitivement signer le retour du clavier ciseaux.

MacBook Pro et MacBook Air en préparation ?

Selon une note de l’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses très nombreuses prédictions avérées autour d’Apple, la société californienne aux 1000 milliards de valorisation boursière s’apprêterait à lancer deux nouveaux ordinateurs portables au deuxième trimestre de cette année. Il s’agirait d’un MacBook Pro et d’un MacBook Air. Si l’haruspice ne donne pas plus de précisions sur les modèles en question, il semblerait que le MacBook Pro affiche une diagonale de 14 pouces sur une technologie d’écran Mini LED.

Il affirme néanmoins que ces deux ordinateurs portables proposeraient un clavier avec des switchs dits « en ciseaux », comme c’est le cas sur le MacBook Pro 16″. Si tel est le cas, cela tendrait à confirmer qu’Apple a définitivement tiré un trait sur ses claviers papillon et leur finesse tant louée lors de leur lancement, au profite du « Magic Keyboard », qui équiperait alors la totalité de la gamme de la marque à la pomme.

Des hauts et des bas

Le mécanisme « papillon », avec une course bien plus courte, avait été intégré en 2015 afin d’affiner les MacBook et ainsi proposer des ultrabooks toujours plus légers et discrets. Malheureusement, ces nouveaux switchs ont reçu de vives critiques au fil des ans en raison de leur fiabilité plus qu’erratique. Apple a été contraint d’organiser des plans de changement massifs des claviers de ses clients mécontents.

L’aléa provoqué par le Covid-19

Ces deux ordinateurs auraient possiblement pu être présentés lors de la conférence de mars qu’Apple n’a jamais confirmée, mais qui serait apparemment annulée tout de même à cause du Coronavirus. Selon Ming-Chi Kuo néanmoins, la production des fournisseurs d’Apple pourrait reprendre normalement à la fin du mois, laissant présager une production de masse rapidement.