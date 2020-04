iPhone SE (2020) : peut-on utiliser des composants d’iPhone 8 pour le réparer ?

iFixit s'est amusé à intervertir des composants d'iPhone 8 avec ceux de l'iPhone SE 2020. Alors peut-on utiliser la batterie ou l'écran de l'iPhone 8 sur un iPhone SE ? Voilà la réponse.

L’iPhone SE 2020 ressemble terriblement à l’iPhone 8, mais à quel point ? iFixit a démonté l’iPhone SE, tout juste reçu, pour analyser chaque composant et les choix techniques d’Apple.

De loin, sans regarder la référence inscrite à l’arrière, difficile de différencier l’iPhone 8 d’un iPhone SE 2020. Ce sont les mêmes. Et à l’intérieur ? C’est à peu près pareil. Difficile de les différencier sans avoir l’œil d’un connaisseur.

Quelques composants interchangeables

Dans sa première analyse, iFixit s’est justement amusé à utiliser des composants de l’iPhone 8 dans un iPhone SE 2020. Bonne nouvelle : les caméras de l’iPhone SE, le slot SIM, Taptic Engine (le moteur de vibration) et l’écran (y compris le microphone et le capteur de proximité) sont tous échangeables avec les pièces de l’iPhone 8. Même si nous vous conseillons de passer par un réparateur agréé, il sera possible de faire quelques économies si votre iPhone SE coûte trop cher à faire réparer dans le circuit officiel d’Apple (en toute fin de garantie).

Ce n’est pas du tout une nouvelle pratique chez Apple, la firme américaine a l’habitude réutiliser les composants d’un modèle à un autre. L’iPhone SE d’origine empruntait déjà des pièces aux modèles précédents, les iPhone 5 et 5S, ce qui réduit les déchets de fabrication de nouveaux modèles et rend les pièces de rechange plus faciles à trouver.

Néanmoins, si vous utilisez l’écran d’un iPhone 8, vous perdrez True Tone (fonction pour l’ajustement de la température des couleurs). iFixit signale également que les boutons d’accueil (Touch ID) ne sont pas interchangeables, vous devrez conserver votre bouton d’accueil d’origine en cas de réparation. La batterie est également incompatible. Même si les deux accumulateurs semblent quasiment identiques, le connecteur diffère de celui du 8. Dans tous les cas, le mieux est de passer par un Apple Store ou un réparateur agréé pour ne pas vous faire avoir.

6/10 en réparabilité

iFixit a également publié son rapport complet de démontage avec une note de 6/10. Comme on s’y attendait, l’iPhone SE est un patchwork de composants de l’iPhone 8 et de l’iPhone 11.

Toujours très intéressant à lire, ce démontage en règle montre à quel point Apple a fait dans l’économie : la batterie de l’iPhone SE possède la même la capacité de 6,96 Wh que celle de l’iPhone 8, tandis que le composant dédié à 3D Touch est absent. Selon iFixit, il reste assez simple d’accéder à l’écran et de changer certains composants, néanmoins la coque en verre à l’arrière est fragile et vous perdrez l’étanchéité (IP67) au passage.

Un des meilleurs rapport qualité-prix sans aucune nouveauté

En attendant notre test complet, les premiers tests révèlent un des meilleurs rapport qualité-prix du marché. Apple n’a pourtant introduit aucun nouveau composant ni aucune nouvelle technologie, l’iPhone SE utilise exclusivement des composants déjà éprouvés.