Apple aurait commandé des écrans pliants à LG pour un futur iPhone pliable

Selon les informations de DigiTimes, Apple aurait commandé des écran Oled pliants à LG pour un futur iPhone équipé d'un écran pliable.

Dans le petit écosystème des smartphones à écrans pliants, seule une poignée de constructeur a pour l’instant réussi à tirer leur épingle du jeu. On pense bien évidemment à Samsung avec ses Galaxy Fold, Z Flip et Z Fold 2, mais également à Huawei ou à Motorola. Néanmoins, Apple ne serait pas en reste.

Le constructeur américain chercherait en effet depuis quelque temps à développer son propre iPhone à écran pliant. Ce mardi, c’est le site taïwanais DigiTimes qui a apporté quelques nouvelles du front. Selon le site, généralement bien informé sur l’actualité des fournisseurs, Apple travaillerait en effet étroitement avec LG pour que le constructeur coréen lui fournisse des dalles pliantes. « Selon des sources industrielles, Apple a récemment demandé à LG Display de développer un écran pliant, traçant la voie pour le lancement d’un nouveau smartphone haut de gamme », indique DigitTimes.

Un partenariat déjà établi entre LG et Apple sur l’Oled

Il faut dire que LG est l’un des principaux fournisseurs d’écrans Oled dans le monde, non seulement pour les téléviseurs, mais également pour les smartphones. Samsung et LG se partagent ainsi le marché des écrans d’iPhone 12. Bien que Samsung soit le principal fournisseur d’écrans de ce type auprès d’Apple, LG reste un partenaire privilégié du constructeur américain dans le domaine de l’affichage.

Surtout, ces informations viennent étayer davantage la piste d’un iPhone doté d’un écran pliant. En mars 2018, on apprenait déjà qu’Apple souhaitait développer son propre smartphone pliant d’ici deux ans. Récemment, il semble que les projets de la firme se soient accélérés. Début janvier, le journal taïwanais Economic Daily News indiquait qu’Apple avait deux prototypes dans les cartons tandis que, mi-janvier, c’est l’agence Bloomberg qui affirmait que le constructeur avait déjà testé plusieurs prototypes d’iPhone avec un écran pliant.

Avec les informations de DigiTimes, il semble que le projet d’iPhone pliable se concrétise. Cependant, rien n’indique encore qu’Apple et LG soient entrés dans une phase de production de masse pour de futurs appareils, puisqu’il ne s’agit encore que de commandes et de discussions. Par ailleurs, on ignore encore si l’iPhone à écran pliant sera intégré à la prochaine génération de smartphones d’Apple, attendue pour l’automne prochain, ou s’il faudra encore patienter un an avant que le smartphone soit officiellement présenté.