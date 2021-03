L’iPad Pro avec écran mini LED pourrait attendre encore un peu

Attendu originellement en mars, le nouvel iPad Pro avec écran mini LED pourrait finalement être repoussé à un peu plus tard dans l’année.

Les rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait présenter de nouveaux produits la semaine prochaine. Ces bruits de couloirs évoquent de nouveaux AirPods, ce qui semble finalement compromis, les fameux AirTags dont on entend parler depuis un moment, mais aussi le renouvellement des iPad Pro, avec notamment une dalle mini LED.

Une production plus tardive

À en croire DigiTimes néanmoins, dont les propos sont rapportés par MacRumors, le lancement d’un iPad équipé d’un écran mini LED semble compromis en cette fin de premier trimestre :

Epistar est devenu le fournisseur exclusif de puces mini LED destinées à être utilisées dans les iPad Pro 12,9 pouces rétroéclairés par mini LED, avec près de 50 % de la capacité de production réservée pour la tablette et des livraisons de masse prévues au second trimestre 2021.

Cette information reste bien évidemment à confirmer, les sources de DigiTimes étant multiples et parfois contradictoires. Néanmoins, avec des livraisons prévues au deuxième trimestre, il ne faudrait donc pas attendre une sortie avant au moins la fin du mois d’avril, si ce n’est un peu plus tard.

Dans la foulée de cette annonce, Jon Prosser, soi-disant leaker, a tweeté que les annonces attendues selon lui fin mars seraient finalement repoussées en avril. Sa fiabilité étant très aléatoire, il faudra attendre confirmation d’une source plus crédible avant de pouvoir l’affirmer.

Le mini LED

Pour rappel, le mini LED reste une dalle LCD rétroéclairée, mais par des diodes plus petites. Leur taille réduite leur permet ainsi un contrôle plus fin des zones éclairées afin d’offrir un contraste plus poussé et un effet de halo réduit tout en conservant tous les avantages du LCD (dont la forte luminosité par exemple).

En ce début d’année 2021, le mini LED a fait une entrée fracassante chez de nombreux constructeurs de téléviseurs qui l’ont adopté dans au moins une de leurs gammes. La véritable révolution viendra néanmoins de l’adoption du micro LED.

Chez Apple, on s’attend à ce qu’un certain nombre d’appareils opte pour le mini LED prochainement, que ce soit dans la gamme iPad ou MacBook. Reste à savoir quand.