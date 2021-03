Apple préparerait un MacBook Air avec écran Mini LED et un iPad Air Oled

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple lancerait un MacBook Air avec écran Mini LED en 2022, ainsi qu'un iPad Air doté d'une dalle Oled.

C’est un grand changement pour ses écrans que préparerait Apple pour ses prochaines générations d’iPad et de MacBook. Alors qu’il semble que le constructeur prépare un nouvel iPad Pro doté d’un écran mini LED, d’autres appareils proposeraient également une refonte de leurs technologies d’affichages.

Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, relayées par 9to5Mac, Apple travaillerait en effet sur une nouvelle version de son iPad Air et de son iPad Mini. La tablette devrait ainsi être équipée d’un écran Oled, comme l’iPad Pro actuel, en lieu et place d’un écran LCD comme le modèle actuel. De son côté, l’ordinateur portable profiterait d’un écran mini LED. Il faudrait cependant patienter, ces nouvelles versions étant prévues pour 2022.

Du côté des iPad, les consommateurs devraient ainsi avoir le choix entre un affichage Oled pour les modèles les plus entrée de gamme et un affichage mini LED pour les modèles les plus premium. Néanmoins, du côté des ordinateurs portables, c’est bel et bien le Mini LED qui devrait être intégré à toute la gamme. Une option choisie en raison des risques de burn in de l’écran sur la technologie Oled auxquels le Mini LED n’est pas soumis.

Mini LED : les avantages de l’Oled sans les inconvénients

Pour rappel, le Mini LED est en fait une technologie reposant sur une dalle LCD. Le terme correspond en fait à la technologie de rétroéclairage. Plutôt qu’avoir des LED éclairant des zones de l’image ou les bords de l’écran, le Mini-LED, le rétroéclairage est assuré par des milliers de LED avoisinant les 0,1 millimètre. De quoi permettre un rétroéclairage précis de l’image et donc un bon contraste, en évitant que les zones noires de l’écran ne soient trop lumineuses. Par ailleurs, comme on l’a vu, cette technologie n’est pas sensible au burn in comme c’est le cas de l’Oled.

Il faudra encore patienter pour découvrir les prochains iPad Air Oled et MacBook Air mini LED d’Apple. Selon Ming-Chi Kuo, ces nouveaux produits seraient prévus pour l’an prochain.